Cata Coll: "Quién iba a decir que un equipo femenino iba a ganar un Mundial"

La portera de la selección española sub-17, Cata Coll, confesó estar "eufórica" tras ganar el Mundial en Uruguay, un éxito que "nadie iba a decir" que se conseguiría y que culmina un año "espectacular" en el fútbol femenino, aunque expresó que no son "conscientes" de haber "hecho historia", pero "el paso del tiempo" les hará "estar orgullosas" de este hito.

"Es el tercer mundial en el fútbol español y femenino, femenino, quién iba a decir que un equipo femenino iba a ganar un mundial, nadie lo iba a decir. Pero la Federación (RFEF) y todo el mundo que trabaja aquí está apoyando muchísimo al fútbol femenino y eso, al final, se nota", admitió Cata Coll en una entrevista a Europa Press en el acto de recibimiento de las campeonas del mundo sub-17.

Las jugadoras dirigidas por Toña Is no son "conscientes" de que han "hecho historia", porque ellas, cuando acabó la final, sentían que habían jugado "un partido normal". "Sé que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta y vamos a estar muy orgullosas de todo el trabajo que hemos hecho", admitió. "Quería que se acabara la final porque nos marcaron el 2-1, ellas estaban atacando y te entra ese 'cagazo' de decir: 'otra final perdida no, por favor...'", expresó.

"Cuando pitó me tiré en el suelo para que se me quitara toda la tensión, porque la verdad que cuando juegas una final y sabes que puedes ir a penaltis, tienes mucha tensión acumulada", confesó la portera, que con el pitido final se acordó de su familia, sobre todo sus padres que son su "mayor apoyo en el fútbol".

Pero este éxito no llega sin esfuerzo, sino que "lleva mucho trabajo, sobre todo del staff técnico". "Todo lo que hacen por nosotras es increíble, están pendientes de nosotras al cien por cien, estamos muy orgullosas de ellos y si estamos aquí también es por ellos", se refirió a los entrenadores y ayudantes de Toña Is, que han sido muy importantes en la consecución del título.

"La clave para ganar el Mundial ha sido que hemos sabido resolver los problemas juntas. Ha habido muchas adversidades, muchos malentendidos en el campo porque a lo mejor no te salen las cosas. Pero hemos sabido afrontarlas muy bien, este equipo es una piña, una familia, y eso se nota en el campo, íbamos todas a una", afirmó respecto a la unidad del grupo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Cata Coll es una de las futbolistas que también estuvo en el Mundial sub-20 de este verano, en el que España llegó a la final, pero terminó cayendo por 1-3 ante Japón, cuatro veces campeona del mundo. "La final que perdimos con la sub-20 era una espinita muy clavada y se lo dedicamos a ellas también, porque ese campeonato nos merecíamos ganar y el fútbol fue injusto, pero bueno, va dedicado a ellas porque ellas también han hecho historia como nosotras", recordó.

Ahora, están "eufóricas" y tras volver a España no pudieron dormir "en el avión". "No hemos dormido nada, en el hotel nos ha costado... Porque al final, solo quieres celebrarlo y pasarlo bien, porque es un orgullo hacer historia con este país", confesó.

"Con el mensaje de Casillas la verdad que me emocioné, porque encima es portero, es español, ha sido capitán de la selección, y te emociona", señaló Coll sobre el mensaje de apoyo que más ilusión le hizo. "Todos estaban volcados, también los clubes que te mandaban mensajes, Twitter estaba a reventar... Mirábamos los vídeos antes de los partidos y se nos ponía la piel de gallina", manifestó.

La portera del U.D Collerense fue nombrada mejor guardameta del torneo, recibiendo el Guante de Oro, algo que "no esperaba", porque su objetivo era ganar la Copa. "Que te feliciten por tu trabajo es un orgullo, yo estoy muy contenta de haberlo ganado, pero estoy más contenta de haberme llevado la Copa del Mundo", admitió alabando el gran trabajo que han realizado como grupo.

"Este año ha sido espectacular en el deporte femenino, pero en fútbol más, que si Mundial sub-17, Europeo sub-19, Mundial sub-20, ha sido espectacular y ojalá el año que viene podamos conseguir mucho más", concluyó.