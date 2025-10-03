Catena completa la remontada de Osasuna ante el Getafe

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna ha remontado este viernes, con un gol de Alejandro Catena al borde del descuento, ante el Getafe (2-1) en el primer partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que permite a los navarros poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar y que deja al equipo madrileño sin opciones de acceder a la zona europea.

En El Sadar, los de José Bordalás asestaron el primer golpe antes de la primera media hora, después de una primera intentona de los locales por mediación de Ante Budimir con un remate de volea que no encontró puerta; Luis Milla puso un centro desde la derecha y la pelota cayó en las botas de Borja Mayoral, que cayéndose introdujo el balón en el fondo de las mallas (min.23).

Poco después, Budimir pidió penalti por un posible derribo de Mauro Arambarri, un castigo que volvió a solicitar unos minutos más tarde por un empujón en el área de Mario Martín, protagonista poco antes de la polémica de la primera parte al recibir tarjeta amarilla por una entrada a destiempo sobre Lucas Torró.

Siguieron insistiendo los de Alessio Lisci y encontraron premio justo antes del descanso, cuando Abel Bretones, desde el borde del área, colocó el balón en la escuadra de la portería azulona con una expectacular rosca (min.45+3).

Tras el paso por vestuarios, Sergio Herrera sacó una mano providencial para negar el gol a Diego Rico, y Domingos Duarte también lo rozó. David Soria, ya en el 67, ofreció la réplica al meter el pie para evitar que entrase un lanzamiento de falta de Rubén García. Raúl García también lo intentó con un disparo que repelió el portero del conjunto madrileño, y casi con el tiempo cumplido llegó la remontada rojilla.

En el minuto 90, Rubén García sacó de esquina y el esférico llegó a la altura de un Alejandro Catena que, de cabeza e imponiéndose entre los centrales, se encargó de poner el definitivo 2-1 en Pamplona.

De esta manera, Osasuna deja atrás tres jornadas seguidas sin vencer y alcanza los diez puntos, solo uno menos que un Getafe que se queda a una única unidad de los puestos continentales y que ya enlaza cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria.