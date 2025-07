El CE Europa lanza una campaña de micromecenazgo para aumentar sus ingresos en 1ª RFEF

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CE Europa ha presentado este martes su campaña de micromecenazgo 'Som la resistència' (Somos la resistencia) para obtener más ingresos de cara a una temporada en la que el club catalán volverá a competir en Primera Federación, por lo que tendrá que medirse a conjuntos "transatlánticos" en el ámbito económico, de aquí esta medida del equipo 'gracienc' para el próximo curso.

"Nos vemos obligados a competir con transatlánticos. Tiene mucho mérito que el Europa compita en este nivel siendo propiedad de los socios. Un hecho que a veces limita al club en el ámbito económico", ha explicado el presidente de la entidad, Hèctor Ibar, a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El club barcelonés comunicó el pasado lunes a los socios esta campaña de micromecenazgo, que esperan solo tener que utilizar de cara a esta primera temporada en Primera Federación, y así poder competir contra el resto de equipos de la tercera máxima categoría del fútbol español.

"No queremos que ningún propietario extranjero marque nuestro rumbo. Lo que se vive en el Nou Sardenya no se vive en cualquier estadio de un equipo profesional y tenemos que mantener esta esencia como sea", ha asegurado el vicepresidente del club, Àlex López, descartando una posible venta.

El Europa afronta esta temporada en Primera Federación con la incógnita de si podrá jugar todos los partidos en el Nou Sardenya, ya que su estadio no cumple los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al no disponer de césped natural, aunque López ha asegurado que no "contemplan" jugar en otro campo y que lucharán hasta el final por no tener que desplazarse.