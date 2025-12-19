El Celta quiere amargar el estreno de Almada para mirar a Europa

Archivo - El jugador del RC Celta, Borja Iglesias. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta visita este sábado el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo, un partido en el que los de Claudio Giráldez quieren olvidar la eliminación copera y seguir con su buena dinámica de resultados en Liga a costa de un necesitado Oviedo en el que se estrena en el banquillo Guillermo Almada, mientras que el colista Levante UD y la Real Sociedad viven un duelo de equipos con entrenadores interinos, y Osasuna quiere hacerse fuerte en casa en un duelo directo ante el Deportivo Alavés, en partidos que se disputan este sábado y correspondientes a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

El Carlos Tartiere (14.00 horas) será el escenario en el que se abra la jornada sabatina. Real Oviedo y RC Celta se verán las caras en un duelo al que ambos llegan en situaciones muy diferentes. Los carbayones necesitan ganar en el estreno en el banquillo de Almada si no quieren ver como la permanencia se le sigue alejando, mientras que los gallegos buscan un tercer triunfo consecutivo en Liga que les permita igualar los puntos del sexto clasificado, el Real Betis.

Los de Claudio Giráldez llegan al duelo con amargura después de quedar eliminados en la Copa del Rey, en la tanda de penaltis, a manos del Albacete, días después de caer en casa ante el RCD Espanyol, aunque la dinámica liguera indica que ha ganado cinco de sus últimos siete partidos, cayendo únicamente también ante el FC Barcelona (2-4) y con victorias de mérito como la del Santiago Bernabéu (0-2). De hecho, lejos de Balaídos es donde están consiguiendo los mejores resultados, siendo con 14 puntos, el tercer mejor visitante de LaLiga EA Sports.

Enfrente tendrán a un Real Oviedo en crisis. Los asturianos no ganan desde el 30 de septiembre, y han sumado cuatro de los últimos 27 puntos. Un rendimiento que los ha precipitado a la penúltima plaza de la clasificación, a cinco puntos de la salvación, y que por el camino le ha costado el puesto Veljko Paunovic, primero, y Luis Carrión, después. Ahora, Almada, que tenía décimo al Valladolid en LaLiga EA Sports, dirigirá su primer partido con el objetivo de retomar la senda del triunfo y marcharse al parón navideño con el equipo más cerca del objetivo.

En lo deportivo, el RC Celta seguirá sin poder contar con Pablo Durán y Carlos Domínguez, pero sí podrá hacerlo a con Borja Iglesias, que apunta a la titularidad después de ser suplente en los últimos dos duelos. Por su parte, el Real Oviedo tendrá la baja en el eje de la zaga del sancionado David Carmo, por el que podría Dani Calvo, mientras que Ovie Ejaria y Nacho Vidal son duda por molestias musculares.

EL CIUTAT DE VALENCIA Y EL SADAR VIVEN DOS DUELOS POR LA PERMANENCIA

En el Ciutat de Valencia (16.15), el Levante UD y la Real Sociedad buscan reaccionar a sus malas rachas de resultados, en un choque directo por la permanencia. Los 'txuri urdin' encadenan tres derrotas en Liga, que le han costado el puesto a Sergio Francisco, y se han acercado peligrosamente a los puestos de descenso, de los que los separan un solo punto. Por su parte, los granotas son colistas con 10 puntos, a cinco de la salvación, y han caído en sus últimos seis duelos ligueros.

Así, será el debut liguero en el banquillo para Jon Ansotegi, que continúa de interino mientras el club busca un recambio. Ya dirigió al equipo en la eliminatoria copera en la que consiguieron el pase a octavos frente al Eldense (1-2), con un gol 'in extremis' del canterano Pablo Marín. Un triunfo que fue el tercero en los últimos cuatro partidos a domicilio, donde el equipo sólo ha perdido uno de los últimos siete partidos.

Y para seguir con su buena dinámica lejos de Anoeta y, de paso, poner fin a una racha de tres visitas sin ganar al Ciutat de Valencia --dos derrotas y un empate--, la Real recupera a su líder, Mikel Oyarzabal. El internacional español volverá tras perderse los últimos cinco partidos por lesión. Pese a ello, sigue siendo el máximo goleador 'txuri urdin' en Liga, donde acumula cinco tantos y tres asistencias. Además, también regresa a una convocatoria Orri Óskarsson.

Por su parte, los de Álvaro del Moral, que volverá a sentarse en el banquillo granota, llegan muy tocados después del revés copero ante la Cultural Leonesa (1-0) y con la necesidad imperiosa de lograr su primer triunfo en Liga como local. Sin embargo, no podrán contar con su jugador más peligroso, Etta Eyong, que se ha marchado a la Copa África, un contratiempo más para un Levante que sólo ha marcado un gol en sus últimos cinco partidos.

Finalmente, en El Sadar (18.30), Osasuna y Deportivo Alavés llegan en momentos muy parecidos a un partido al que los locales llegan con más apuros, aunque ambos están separados por únicamente tres puntos en la tabla clasificatoria. Además, tanto 'rojillos' como 'babazorros' se clasificaron entre semana para los octavos de final de la Copa del Rey, los primeros remontando en la prórroga al Huesca (2-4), y los segundos ganando al Sevilla (1-0).

En Liga, ambos jugaron ante los dos grandes del fútbol español y cayeron derrotados. Osasuna perdió 2-0 ante el FC Barcelona, mientras que el Alavés hizo lo propio 1-2 frente al Real Madrid. Aun así, en la jornada anterior sí que consiguieron el triunfo, tres puntos que le sirvieron al conjunto navarro para evitar caer a puestos de descenso, y al vitoriano para distanciarlo.

En lo deportivo, Alessio Lisci pierde para las próximas jornadas a uno de sus jugadores más importantes, Flavien Boyomo, que se ha marchado con Camerún a la Copa África. Por su parte, Eduardo Coudet tiene las dudas de Lucas Boyé, en la delantera, y Jonny Castro, en el lateral derecho. Sí estará, y presumiblemente de inicio, Carlos Vicente, que llega lanzado al duelo después de marcar tres goles y repartir una asistencia en sus últimos cuatro partidos.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 17 DE LALIGA EA SPORTS.

Oviedo - Celta de Vigo. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00.

Levante - Real Sociedad. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15.

Osasuna - Alavés. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Real Madrid - Sevilla. Muñiz Ruiz (C.Gallego)21.00.