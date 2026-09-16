El Celta traslada su mal arranque a la Liga Europa

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta continúa sin conocer el triunfo en este inicio de temporada y después de no poder hacerlo en LaLiga EA Sports tampoco lo consiguió en su estreno de este miércoles en la fase de liga de la Liga Europa 2026-2027, con derrota en el último suspiro ante el Omonia Nicosia chipriota.

La salida a Chipre parecía un buen momento para que el conjunto vigués olvidase sus dudas de este primer mes de competición, pero pese a lo modesto de su rival, este le recordó que en Europa se pagan caro días por debajo del nivel y le terminó batiendo con un tanto rozando el minuto 90 y cuando más apretaban los de Claudio Giráldez en busca del triunfo.

El conjunto gallego tuvo problemas y pese a su mejora tras el descanso volvió a evidenciar que ha perdido esa alegría en el juego ofensivo que le caracterizó la campaña pasada y que este año no hace acto de presencia. De siete partidos, sumó el cuarto sin ver puerta y sin generar demasiado, por lo que no pudo aumentar su escaso casillero de tres goles anotados hasta el momento.

El Celta no atraviesa un buen estado anímico y futbolístico y en la ciudad chipriota quedó reflejado. Fue de menos a más en los primeros 45 minutos, pero volvió a ser inocuo a nivel ofensivo y apenas inquietó a Fabiano. Más trabajo tuvo Radu, de lo mejor en este inicio de temporada y que tuvo dos paradas de mérito, sobre todo una nada más iniciarse el partido a Ewandro.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto celeste mejoró sus prestaciones y poco a poco fue imponiendo su calidad ante un Omonio menos fiero. Pero todo se tradujo en mucha posesión, pero no demasiadas claras ocasiones, aunque en el tramo final sí amenazó de verdad a los locales.

Un disparo de Miguel Román obligó a intervenir a Fabiano y un cabezazo de Marcos Alonso lo sacó la defensa cuando parecía que se convertiría en el 0-1. Entonces, apareció Balkovec con un tremendo zurdazo desde la esquina en el 88 para sorprender a Radu y frustrar un partido más al conjunto gallego.