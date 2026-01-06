El Celtic destituye a Wilfried Nancy y confía de nuevo en Martin O'Neill

Martin O'Neill con el Celtic - Andrew Milligan/PA Wire/dpa

GLASGOW (REINO UNIDO), 6 Ene. (dpa/EP) -

El Celtic de Glasgow ha destituido este lunes a Wilfried Nancy como entrenador del primer equipo un mes después de su llegada, y su lugar lo ocupará el resto de la temporada el veterano Martin O'Neill, que ya ejerció como técnico interino antes del nombramiento del francés.

Tanto O'Neill como Nancy disputaron ocho partidos al frente del equipo y tuvieron suertes opuestas. El técnico norirlandés de 73 años ganó siete encuentros, mientras que Nancy perdió seis.

"Estoy muy contento, es más, me siento muy honrado de que me hayan pedido que vuelva a dirigir al equipo, y estoy deseando volver a trabajar con los jugadores. Sé que todos habríamos deseado que las cosas hubieran funcionado de otra manera con Wilfried, y personalmente quiero desearle buena suerte en todo lo que haga en el fútbol. Es un buen hombre y estoy seguro de que volverá a triunfar, no me cabe la menor duda", indicó O'Neill.

El jefe de operaciones futbolísticas del club, Paul Tisdale, también ha dejado su puesto tras la derrota del sábado en casa ante el Rangers (3-1). El club anunció el lunes que había "decidido rescindir el contrato del entrenador Wilfried Nancy con efecto inmediato".

Actualmente, tras la derrota en el 'Old Firm', el Celtic ocupa el segundo puesto de la liga escocesa con los mismos puntos que su eterno rival, el Rangers (38), y a seis del líder, el Hearts (44).