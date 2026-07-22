La central neerlandesa Renee van Asten jugará en el Barça Femení hasta 2030

El Barça Femení ficha a la central neerlandesa Renee van Asten hasta 2030 - FCB

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles el fichaje de la central neerlandesa Renee van Asten, de 19 años, que llega traspasada desde el Ajax y firma contrato con el conjunto blaugrana hasta el 30 de junio de 2030 para reforzar la defensa del vigente campeón de Europa.

Van Asten, considerada una de las centrales con mayor proyección del fútbol europeo, aterriza en el Barça tras completar una destacada temporada en el Ajax, con el que se consolidó en la élite del fútbol neerlandés. El club destacó que aportará "potencia física, buena salida de balón, anticipación y solidez defensiva" a la zaga.

La futbolista fue una de las grandes revelaciones de la Eredivisie femenina 2025/26, en la que, pese a tratarse de su primera campaña en el fútbol profesional, fue reconocida con los premios Johan Cruijff al Talento del Año de la competición y Talento del Año del Ajax femenino.

Su progresión también le permitió dar el salto a la selección absoluta de Países Bajos con solo 19 años, después de destacar en las categorías inferiores. Según el Barça, su polivalencia, dominio del juego aéreo y capacidad para iniciar el juego desde atrás encajan con el estilo de juego del equipo azulgrana.

Con esta incorporación, el Barça Femení continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y reforzando una defensa que había perdido a Mapi León, que jugará en Londres junto a Alexia Putellas, con una apuesta de futuro para el eje de la defensa.