El centrocampista Aleix Febas firma con el Celta hasta 2029

El Celta ficha al centrocampista Aleix Febas hasta 2029 - RC CELTA DE VIGO

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta ha anunciado este lunes el fichaje del centrocampista Aleix Febas, que se convierte en el primer refuerzo del conjunto gallego para la próxima temporada tras firmar un contrato hasta junio de 2029.

El futbolista catalán, de 30 años, llega procedente del Elche CF, donde se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Eder Sarabia y fue un jugador clave en el centro del campo del conjunto ilicitano.

El club celeste destacó que Febas aportará experiencia, capacidad para organizar el juego y equilibrio en la medular, además de un perfil que encaja en la idea futbolística del técnico Claudio Giráldez de cara a una campaña en la que el equipo competirá en tres torneos tras la clasificación, de nuevo, para la Liga Europa.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, el nuevo jugador celeste desarrolló posteriormente su carrera en clubes como Zaragoza, Albacete, Mallorca y Málaga antes de incorporarse al Elche en la temporada 2023/24.

Según destacó el Celta, fue en el conjunto alicantino donde encontró continuidad y mostró una de sus mejores versiones, consolidándose como uno de los centrocampistas más fiables de LaLiga. El club vigués resaltó asimismo la inteligencia táctica, la visión de juego y la precisión en el pase del futbolista catalán, que reforzará una de las posiciones clave del equipo de Giráldez.

A su llegada a Vigo, Febas coincidirá de nuevo en el vestuario con Sergio Carreira, Álvaro Núñez y Borja Iglesias, con quienes ya compartió equipo anteriormente. "El Celta da la bienvenida a Aleix Febas y le desea muchos éxitos en esta nueva aventura", señaló la entidad gallega en el comunicado oficial del anuncio.