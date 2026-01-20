La Cerámica se despide de la Champions League con más amargura

Oscar Gloukh of Ajax de Amsterdam celebrates a goal with teammates during the UEFA Champions League, football match played between Villarreal CF and Ajax at the Ceramica Stadium on January 20, 2025, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha perdido este martes por 1-2 ante el AFC Ajax en la séptima y penúltima jornada de la liguilla de la Liga de Campeones, una despedida aún más amarga de los 'groguets' delante de su afición en el último partido que veían este curso de la máxima competición europea.

En el Estadio de la Cerámica, con los anfitriones ya eliminados y con el equipo neerlandés en el precipicio, la primera ocasión clara fue un fuerte cabezazo de Sergi Cardona al saque de un córner y que el portero rival Vitezslav Jaros despejó con una bonita parada a media altura.

Casi de inmediito Nicolas Pépé y luego Tanitoluwa Oluwaseyi y Thomas Partey pusieron a prueba esos reflejos del guardameta visitante, pero sin premio, mientras que la respuesta del Ajax corrió a cargo de Owen Wijndal sobrepasada la media hora, si bien Arnau Tenas también brilló.

Aunque Ayoze Pérez merodeó el 1-0 poco antes del descanso con un duro disparo, ese gol inaugural llegó al regreso de los vestuarios por obra de Oluwaseyi. Envió en largo la pelota Rafa Marín, el central Aaron Bouwman se comió el bote y Oluwaseyi enganchó una volea desde la frontal del área, que superó por encima de la cabeza a un Jaros sorprendido.

Hubo un parón por atender a un aficionado en la grada y eso enfrió al 'Submarino Amarillo' bajo la lluvia. No en vano, Oscar Gloukh empató en el 61' botando una falta directamente al área rival y que Santi Comesaña rozó de cabeza, cambiando la trayectoria del balón y despistando a Tenas.

Las sustituciones sentaron mejor al Ajax y precisamente un hombre de refresco, Oliver Edvardsen, fue el autor del definitivo 1-2 en el minuto 89 con un derechazo cruzado en el interior del área, con asistencia de Anton Gaaei tras haberse marchado hasta el fondo por la banda derecha.

Esta derrota dejó al conjunto de Marcelino García Toral con un único punto en su casillero e igualado con el colista Kairat Almaty. Mientras tanto, el equipo de Ámsterdam alcanzó los seis puntos y quizá con una carambola muy rocambolesca de resultados podría cazar la vigesimocuarta posición, última que da acceso al 'playoff' de dieciseisavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLARREAL, 1 - AJAX, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

VILLARREAL: Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Pépé (Mikautadze, min.72), Comesaña, Thomas (Parejo, min.74), Moleiro (Buchanan, min.46); Oluwaseyi y Ayoze (Gerard Moreno, min.72).

AJAX: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal (Fitz-Jim, min.84); Klaassen, Regeer (Itakura, min.54), Mokio (Steur, min.71); Gloukh (Edvardsen, min.84), Dolberg (Bounida, min.71) y Godts.

--GOLES:

1-0, min.49: Oluwaseyi.

1-1, min.61: Gloukh.

1-2, min.89: Edvardsen.

--ÁRBITRO: Nick Walsh (ESC). Amonestó con tarjeta amarilla a Mouriño (min.60), Thomas (min.71) y Rafa Marín (min.80) por parte del Villarreal, y a Wijndal (min.12) y Bouwman (min.88) en el Ajax.

--ESTADIO: La Cerámica.