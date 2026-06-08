Cerezo: "El Atlético es excelente tanto fuera como dentro del campo"

Archivo - El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en la presentación de Ademola Lookman como nuevo jugador del equipo colchonero. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que el club rojiblanco es "excelente" dentro y fuera del campo de fútbol, tras recoger este lunes el sello de calidad de 'Madrid Excelente' que avala su compromiso con la excelencia y la contribución al desarrollo económico y social de la región.

"Es un excelente reconocimiento que agradecemos a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Hacienda. Para nosotros es una gran satisfacción recibir este premio porque estamos trabajando mucho en sostenibilidad", manifestó el responsable colchonero a la salida del acto.

La distinción de Madrid Excelente reconoce el compromiso del Atlético con la excelencia en gestión, la innovación y la responsabilidad social corporativa. El proceso de evaluación ha tenido en cuenta aspectos como la eficiencia en la dirección administrativa y económica, así como el compromiso social del club madrileño con la comunidad.

Además, en los últimos meses la Comunidad de Madrid ha reforzado el sistema de evaluación del sello, incorporando nuevos criterios enfocados en la ciberseguridad, adaptándose de esta manera a los nuevos retos digitales.

En este sentido, Enrique Cerezo indicó que el Atlético "es excelente, tanto fuera como dentro del campo", y felicitó al empresario Florentino Pérez por revalidar la presidencia del Real Madrid hasta 2030 en las elecciones celebradas este domingo en Valdebebas.

"Bueno, pues antes de nada felicitar a Florentino Pérez por su nombramiento y por su nueva elección. Y nada, desearle muchísimos éxitos", comentó Cerezo.