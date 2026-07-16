Cerezo: "Laporta sabe muy bien dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene"

Enrique Cerezo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, calificó de "buen amigo" y "buen "presidente" a Joan Laporta, pero dejó claro que el dirigente del FC Barcelona "sabe muy bien" que Julián Álvarez no se moverá del conjunto rojiblanco.

"Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene", dijo este jueves ante los medios en la tradicional cena de pretemporada en Segovia.

El máximo dirigente del Atlético rechazó una vez más la oferta del club azulgrana y descartó que el delantero argentino deba pedir perdón por mostrar su deseo de querer salir del club. "En esta vida todos nos equivocamos, es jugador del Atlético de Madrid, en esta vida casi todo tiene solución", afirmó.

"Es jugador del Atlético de Madrid y va a ser jugador del Atlético de Madrid", añadió, antes de ser preguntado por la posible llegada del surcoreano Kang-in Lee. "Están trabajando en traer jugadores importantes. Traemos jugadores para que el año que viene haya otros 10 o 12 en la final del Mundial. Tenemos un gran equipo, que va a ser campeón del mundo", apuntó.

Por otro lado, Cerezo recordó que el contrato de Diego Pablo Simeone es "eterno". "¿Cuántos años lleva Simeone? Los contratos pueden ser eternos y rápidos, y aquí es un contrato eterno. Está encantado, ilusionado, y pendiente del partido del domingo", terminó.