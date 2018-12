Cerezo: "Me daba igual la Juve o cualquier otro"

Publicado 17/12/2018 15:03:08 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que le "daba igual" que la Juventus de Cristiano Ronaldo sea el rival del conjunto colchonero en los octavos de final de la Liga de Campeones, y destacó que a su favor juega que la final, el "gran sueño de los atléticos", se jugará el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

"El que nos tocara me daba igual. No es la primera vez que ganamos a la Juventus. Tenemos una cosa magnífica que es que jugamos en nuestro estadio. Me daba lo mismo", dijo Enrique Cerezo en el tradicional almuerzo navideño con la prensa deportiva.

Cerezo destacó que este 2018 ha sido un año de "formidables éxitos" tanto para el equipo masculino por la Europa League como para la sección femenina, con el segundo título de Liga consecutivo. Con una cifra récord de 125.000 socios y 825 peñas, el club ha afrontado su segunda temporada en el Wanda Metropolitano, sobre el que se ha asentado el "presente y futuro".

"Necesitamos crecer y el Wanda nos va a ayudar. Además, la próxima primavera esperamos acabar la nueva ciudad deportiva en Alcalá. Y antes fin de año todo el personal se trasladará al Wanda y el Calderón será derruido. Es tiempo de nostalgia, pero estamos tranquilos porque hemos hecho una despedida como corresponde", señaló.