Cerezo: "Voy muy tranquilo a Manchester, tenemos más de un 50% de posibilidades"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que viajará "muy tranquilo" a Manchester para el partido de vuelta de octavos de final de la 'Champions League', tras el 1-1 obtenido en la ida, disputada este miércoles en el Metropolitano.

"No nos vamos contentos pero tampoco disgustados, hemos merecido ganar tranquilamente y por culpa de los postes no hemos ganado. Voy muy tranquilo a Manchester, partiendo de que los goles fuera de casa no valen el doble creo que tenemos la oportunidad de superar la eliminatoria allí", indicó a Movistar.

"Tengo mucha confianza, el equipo está en una fase de reacción muy buena. Hemos jugado muy bien y creo que lo sacaremos adelante", añadió Cerezo tras el empate. "No será un partido fácil pero creo que tenemos muchísimas posibilidades, más del 50%", afirmó.

Además, el máximo responsable del conjunto colchonero apuntó que el partido de este miércoles -por su planteamiento- estuvo "bien ejecutado". "El Manchester United ha tirado una vez a puerta y ha marcado un gol. Nosotros hemos tirado más veces y hemos tenido mala suerte. La vuelta será un lindo y bonito partido y espero estar en cuartos", sentenció.

"Estos partidos los jugamos mejor fuera de casa que en casa. Además, por lo visto esta noche, el Manchester es un gran equipo, incluido Ronaldo, pero nosotros hoy hemos sido superiores y creo que esa ventaja la podemos aprovechar allí", destacó antes de elogiar a Joao Félix, que es "magnífico", al igual que "Griezmann, que será fundamental en Manchester y todos los jugadores".

Por último, Cerezo fue preguntado por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que presenciaron el encuentro. "Son magníficas personas, magníficos políticos y grandes defensores de Madrid", finalizó.