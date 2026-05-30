Champions League | Directo: ¡Empieza la final Paris Saint-Germain - Arsenal!

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Paris Saint-Germain y Arsenal FC protagonizan este sábado (18.00 horas) en el Puskás Aréna de Budapest la final de la Liga de Campeones 2025-26, midiéndose el defensor del título ante un aspirante que busca estrenarse en este palmarés y coronar una campaña exitosa, tras haberse proclamado recientemente campeón de la Premier League inglesa.

El duelo también atañe a entrenadores españoles tanto en el banquillo del PSG, con Luis Enrique Martínez, como en el de los 'gunners', con Mikel Arteta. Además, se enfrenta el mejor ataque con la mejor defensa de esta competición. Si el equipo francés vuelve a sentarse en el máximo trono continental, emularía al Real Madrid por lograr el título dos años seguidos desde que la Champions League sustituyó a la Copa de Europa.

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