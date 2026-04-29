Champions League | Directo: Sigue la semifinal Atlético-Arsenal

Archivo - Koke presionado durante el Arsenal-Atlético Madrid de la fase de liga de la Liga de Campeones 25-26 - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid afronta este miércoles (21.00 horas) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la ida de las semifinales de la Liga de Campeones 2025-2026 ante el Arsenal FC inglés, un duelo en el que pretende hacer valer su condición de local para acercarse a la final de Budapest.

El conjunto rojiblanco disfruta nueve años después de una semifinal de la máxima competición continental y lo hará por primera vez será en el Metropolitano donde, apoyado por su afición, querrá derribar la resistencia del equipo que entrena el español Mikel Arteta, invicto hasta el momento en esta edición de la Champions.

Los de Diego Pablo Simeone buscan olvidar ya del mejor modo posible la decepción que supuso no poder levantar el trofeo de la Copa del Rey Mapre tras caer en los penaltis ante la Real Sociedad y saben que la mejor manera es lograr el billete para la cuarta final de la Copa de Europa de su historia, la primera desde 2016.

Para ello, deben batir a un rocoso conjunto 'gunner', que ya les batió claramente por 4-0 en la fase de liga y al que apearon en las semifinales de la Liga Europa de 2018. El Arsenal no ha estado tan fiable en últimas semanas y se ha complicado un título en la Premier League que parecía tener encarrilado.

Ahora tras el espectacular 5-4 de la primera semifinal entre el Paris Saint-Germain francés y el Bayern Múnich alemán, este duelo en la capital española se presenta mucho más cerrado y disputado, con dos equipos seguramente algo más precavidos.

Bienvenidos al directo del Atlético de Madrid-Arsenal FC