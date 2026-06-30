Chimy Ávila, Ricardo Rodríguez y Bakambu no continuarán en el Betis la próxima temporada

Archivo - El delantero congoleño Cédric Bakambu celebra un gol con el Real Betis. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los delanteros Luis Ezequiel 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu y el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez finalizan este martes su relación contractual con el Real Betis y no continuarán en la entidad verdiblanca la próxima temporada, según un comunicado.

"Todos ellos finalizan su etapa en el club habiendo formado parte de la plantilla que alcanzó la histórica final de la Conference League en 2025, así como la clasificación a la Liga de Campeones el pasado mes de mayo", destacó la nota de prensa del club andaluz.

El lateral suizo, de 33 años, llegó al Betis en el verano de 2024 procedente del Torino y ha disputado 68 partidos con la camiseta verdiblanca. Antes, en febrero de 2024, Bakambu firmó por el Betis desde el Galatasaray, ocupando la ficha de Borja Iglesias, para marcar desde entonces 15 goles en 74 encuentros. 'Chimy' Ávila llegó también en febrero de ese año, autor de 8 tantos en 60 compromisos oficiales como verdiblanco.

"El club agradece a los jugadores los servicios prestados y les desea la mejor de las suertes en su futuro profesional, así como a los internacionales por Suiza y RD Congo en la presente Copa del Mundo", concluyó el comunicado del Betis.