'Cholo' Simeone: "Necesitamos seguir interpretando mejor los momentos del partido"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha admitido que sus pupilos necesitan "seguir interpretando mejor los momentos del partido", a rebufo de su derrota de este miércoles por 2-1 en su visita al Liverpool FC durante la jornada 1 en la liguilla de la Liga de Campeones 2026-27.

"Creo que el equipo jugó el partido que necesitaba jugar. Necesitamos seguir interpretando mejor los momentos del partido donde hay que seguir jugando de una manera o hay que jugar de otra, que hoy no lo tuvimos. Y por eso, obviamente, terminamos recibiendo los dos goles que recibimos", comentó el 'Cholo' Simeone en su rueda de prensa desde Inglaterra.

"Pero el equipo dio todo, el equipo hizo un partido importante. El equipo está queriendo crecer. Y bueno, tenemos que aceptar los detalles que nos están haciendo no valorar todo esto que se hizo bueno. Porque al final, la derrota anula toda esa parte positiva que el equipo tuvo", lamentó.

Poco antes, el técnico argentino había declarado lo mismo a Movistar Plus+. "Yo me voy contento del partido. Los chicos dieron el máximo, se entregaron totalmente, jugaron un partido en el primer tiempo importante. En el segundo tiempo ellos encontraron el gol, nosotros quisimos buscar alternativas pero no tuvimos claridad para poder atacar como atacamos en el primer tiempo y perdimos contra un rival que fue contundente y que supo aprovechar las situaciones que tuvo", indicó al respecto.

"Parte del camino del partido por momentos salió bien y por momentos salió mal. Nos recuperaron la pelota en el gol del 1-1, que pudimos haberla resuelto mejor. Esto nos sirve para ir creciendo, necesitamos trabajar, no hay otro camino", dijo Simeone tras esta derrota en Anfield.

"El equipo necesita ajustar detalles importantes. Son muchos goles, muchos goles, ya nos hicieron tres el otro día en Bilbao, hoy nos hicieron dos, el otro día el Sevilla nos hizo uno, el Villarreal nos hizo dos... Así que tenemos que ajustar la parte defensiva porque está claro de que no estamos defendiendo como podemos defender", concluyó el argentino.