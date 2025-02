'Cholo' Simeone: "A partir de la expulsión de Barrios, el equipo volvió a tener gladiadores"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó este sábado que sus pupilos están "en un buen momento" pese a no llegar al liderato de LaLiga EA Sports tras su empate (1-1) con el RC Celta de Vigo, duelo en el que su equipo "volvió a tener gladiadores" a partir de la tempranera roja directa que recibió el centrocampista Pablo Barrios.

"El equipo está en un buen momento. Los chicos habían entrado al partido muy bien, con mucha claridad, frescos, se los veía en un buen ritmo de juego. Y bueno, pasó lo que pasó en la expulsión; y a partir de ahí, el equipo volvió a tener gladiadores. Porque jugar 90 minutos, muchachos, con uno menos... ¿Ustedes saben lo que es jugar 90 minutos con uno menos? Es dura, muy dura", espetó el 'Cholo' en rueda de prensa.

En este sentido, Simeone fue preguntado sobre la expulsión de Barrios a los cinco minutos. "Ningún comentario para hacer acá con ustedes", respondió desde la sala de prensa el Riyadh Air Metropolitano. "De 10 me pareció el partido. Jugar 90 minutos con uno menos... ¡90 minutos! Yo lo he visto muy pocas veces y no sé si las hay", destacó de sus pupilos.

"La verdad que el equipo defendió bien, sostuvo controlando de la mejor manera que pudimos sus ataques, con un equipo que juega bien a la pelota, con un equipo que ataca, con un equipo que lo peor que te puede pasar es quedarte con uno menos porque es valiente ofensivamente", dijo el argentino después de este empate en la jornada 24 del campeonato.

"Pero no tuvieron situación de gol, salvo la última quizás, la más peligrosa en el centro de atrás que ahí entraba Iglesias por adentro. Hicieron un gol de penal, que fue penal. Y logramos empatar el partido y nos animamos a jugárnosla con lo que nos quedaba en el final del partido. Es un obstáculo que nos pusieron, un obstáculo que pasamos y un obstáculo que nos va a hacer más fuertes seguro, seguro", auguró.

Luego Simeone matizó su primera contestación sobre la roja directa a Barrios, a raíz de una fea entrada sobre Pablo Durán. "No, ella me preguntó qué opinaría, que qué opino de Barrios porque lo expulsaron. Y dije ahí que no comento nada. La expulsión es expulsión. La expulsión es expulsión", repitió. "La expulsión es clara", insistió acto seguido.

Mientras, esquivó valorar la magnitud de los penaltis polémicos que se pitan últimamente. "Es para ponernos a hablar de un montón de cosas que igual nos vamos a terminar resolviendo. Siempre digo que el penal que vos vas en carrera, y te pisan y no te dejan seguir corriendo, tiene una consecuencia clara de penal. ¿Por qué? Porque vos no te dejan despegar del piso. Ahora, si te pisan porque te pasan por el costado y vos te tirás, es una cosa un poco rara. Es una cuestión de lógica, y en la lógica hay veces que se acierta y hay veces que no", argumentó.

De igual modo, el técnico colchonero desveló qué había afirmado a la conclusión. "Le estaba diciendo a los jugadores que un espectáculo lo que hicieron. Extraordinario lo gladiadores que fueron", apuntó sin demasiado convencimiento entre los periodistas. Y más tarde admitió que está viendo esta temporada "como normalmente son Las ligas importantes".

"Creo que estamos compitiendo bien. Nosotros vamos en Liga partido a partido, como solemos comentar. Y bueno, una pena la expulsión y un 10 a todos los que entraron en el segundo tiempo también para sacar adelante un punto, que posiblemente hoy parezca poco y por ahí mañana es muy importante o definitorio", concluyó Simeone en su rueda de prensa.