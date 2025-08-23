'Cholo' Simeone, sobre los pitos: "La afición tiene razón, estamos nosotros igual que ellos porque dimos todo"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que la afición colchonera "tiene razón" al pitar a sus jugadores por el 1-1 cosechado este sábado contra el Elche CF en el Riyadh Air Metropolitano durante la jornada 2 de LaLiga EA Sports, pese a dar "todo para poder ganar el partido" a juicio del propio 'Cholo'.

En rueda de prensa, Simeone fue preguntado sobre qué le diría a la afición descontenta: "Que tiene razón, estamos nosotros igual que ellos porque dimos todo para poder ganar el partido y no se pudo ganar. Que estamos trabajando de la mejor manera para seguir explotando las características muy buenas que tienen los futbolistas que tenemos".

"No tengo ninguna duda que en la tranquilidad, en la paciencia, en el trabajo y en la búsqueda de seguir mejorando, los resultados, que son lo importante, nos van a acompañar. Y no nos podemos desviar de esto porque hicimos dos partidos que merecimos al menos no perderlos", argumentó.

"Nos equivocamos en el gol de ellos porque fue un error nuestro. El equipo atacó todo el partido, buscó, intentó, claro que en el final del partido ya ellos más hundidos fue más difícil que al inicio porque estaban más abiertos. Nos quedamos con un sabor no bueno", dijo el 'Cholo'.

En este sentido, el técnico argentino valoró el mal inicio liguero. "Tenemos un punto, tenemos dos partidos de los cuales me agarro de lo que el equipo va mejorando y tenemos mucha gente joven donde tenemos que ir incorporándola para que cada día crezca más. Creo que del partido del Espanyol al partido de hoy hubo un crecimiento en el partido, se jugó mejor todavía de lo que se jugó con el Espanyol", opinó al respecto.

"Está claro que el resultado que es lo que más me importa y nos importa a todos no está, pero necesitamos seguir trabajando, teniendo paciencia, siguiendo buscando los caminos que se hicieron en gran parte de todo el partido de hoy. Y claro, cuando aparezca la contundencia, que en esto es clave, vamos a sacar más puntos", vaticinó el 'Cholo'.

Por ello abogó "sobre todo" por "la contundencia", ésa "que por momentos aparece naturalmente y por momentos se traba". "Si nos ponemos a recordar todas las jugadas de gol que hubo en el partido, fueron varias importantes y con buenas situaciones para resolver", destacó.

"Lo bueno es que no estamos hablando de que no atacamos, que el equipo se hundió, que el equipo no fue protagonista, que el equipo no presionó alto, que el equipo no generó juego... Bueno, está claro que empatamos, que no estamos contentos, que teníamos que ganar, pero estamos en el camino que hay que atravesar", subrayó Simeone.

Luego fue cuestionado sobre cómo mejorar esa ansiada contundencia. "Con tiempo, con paciencia, con seguir insistiendo en el camino al cual tenemos que trabajar. Hoy, la verdad que no tuvieron situaciones de gol ellos, el contragolpe que lo resolvieron bien; lo podíamos haber resuelto mejor nosotros, pero ellos lo resolvieron bien y aprovecharon ese contragolpe para hacernos el gol", señaló el entrenador rojiblanco.

"Después de lo que hablamos, creo que el equipo está en el camino de querer mejorar, de querer crecer. De parte nuestra tenemos que tener paciencia y obviamente forzarlos para que de a poco crezca el equipo, mejore y podamos sacar los puntos, que es lo que obviamente necesitamos", concluyó Simeone en la rueda de prensa desde su estadio.