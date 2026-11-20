Archivo - El jugador del FC Barcelona Andreas Christensen - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa danés del FC Barcelona Andreas Christensen sufre unas molestias leves en el sóleo de la pierna izquierda y es duda para el partido de este domingo frente al Villarreal en la competición doméstica, según ha informado este viernes el club azulgrana en un comunicado médico en el que ha precisado que la evolución del jugador marcará su disponibilidad.

La entidad blaugrana ha explicado que el central nórdico padece esta dolencia leve a dos días del compromiso liguero ante el conjunto castellonense, por lo que su presencia en la convocatoria queda pendiente de cómo evolucione en las próximas horas.

Al margen del estado físico de Christensen, los jugadores disponibles del primer equipo azulgrana se han ejercitado este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para continuar preparando el encuentro frente al Villarreal a las órdenes del técnico alemán Hansi Flick.

En esta sesión, en las instalaciones de Sant Joan Despí (Barcelona), también han trabajado sobre el césped Pau Cubarsí, el francés Jules Koundé y Dani Olmo, además del jugador del filial Àlex Campos, que ha completado el entrenamiento junto a la primera plantilla.

El conjunto 'culer' volverá al trabajo este sábado en una nueva sesión preparatoria, cuyos primeros quince minutos estarán abiertos a los medios de comunicación, antes de que Hansi Flick comparezca en rueda de prensa para analizar la previa del choque ante el Villarreal.