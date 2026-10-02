El City ha presentado su "exhaustivo" recurso contra los cargos por infringir las normas financieras de la Premier

Archivo - Imagen del Estadio Etihad Arena del Manchester City - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City confirmó este viernes que ha presentado su "exhaustivo" recurso contra los cargos por haber infringido las normas financieras de la Premier League y defendió de nuevo su inocencia en este caso apoyado en "pruebas irrefutables".

Una comisión independiente de la liga inglesa declaró culpable al City en un informe publicado a principios de esta semana y el club tenía hasta el viernes para presentar el recurso, aunque lo hizo en la tarde del jueves.

"El Manchester City Football Club puede confirmar que, a las 19.00 horas del jueves 1 de octubre de 2026, presentó su recurso exhaustivo contra el dictamen de la comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League", indicó el diez veces campeón inglés.

El City insistió en su "firme postura" de que, "por múltiples motivos", considera que "el dictamen contiene claros errores sustanciales, tanto de derecho como de principio y de hecho", y que "carece de fundamento".

"El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Seguiremos respetando las garantías procesales y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos", sentenció.