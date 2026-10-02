La Federación Inglesa avisa de "las importantes implicaciones para la integridad del fútbol" del caso del City

Archivo - Debbie Hewitt, presidenta de la FA inglesa - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Inglesa (FA) señaló este viernes que está "evaluando detenidamente" las implicaciones de las conclusiones sobre las infracciones de las normas financieras del Manchester City durante varios años y avisó de ""as importantes implicaciones para la integridad del fútbol".

Una comisión independiente declaró el pasado lunes al City culpable de todos los cargos relacionados con el incumplimiento de las normas financieras de la Premier League en un informe demoledor publicado a principios de esta semana. Se espera que el club presente su recurso contra el veredicto antes de que finalice el plazo este viernes.

"La decisión de la comisión independiente tiene importantes implicaciones para la integridad del fútbol. Estamos analizando detenidamente la decisión y sus implicaciones, y tomaremos las medidas oportunas cuando sea necesario", subrayó la FA este viernes en un comunicado en su página web.

El organismo advirtió que "dado que el procedimiento entre la Premier League y el Manchester City Football Club sigue en curso" no realizará "más comentarios en este momento". "No obstante, seguiremos de cerca la evolución de los acontecimientos", concluyó.

Según la Press Association, el City tiene la intención de presentar ante la comisión de apelación pruebas que, según ellos, refutan la conclusión clave de la comisión original de que la financiación del propietario se camuflaba como ingresos por patrocinio y así inflar los ingresos y permitir que el club cumpliera con las normas financieras de la Premier League y la UEFA mediante una serie de acuerdos "ficticios".

El núcleo de la apelación del club se basará en que la financiación gubernamental, proporcionada a través de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi (CPC), proporcionó ayuda financiera a los patrocinadores del emirato para ayudarles a cumplir con sus obligaciones con el City, en lugar de a la empresa Abu Dhabi United Group (ADUG), propietaria del club.

La resolución principal de 40 páginas publicada este pasado martes muestra que la comisión independiente rechazó la explicación de la CPC por considerarla "falsa" en sus conclusiones. "Llegamos a la conclusión de que se trataba de una 'explicación' que el club había inventado mucho después de los hechos, en un intento de ocultar y encubrir la realidad del plan de financiación encubierto", añadió.