El City alegará que el dinero destinado a los patrocinadores fue abonado por el Gobierno de Abu Dabi

Archivo - El propietario del Manchester City Sheikh Mansour bin Zayed - Martin Rickett/Pa Wire/Dpa - Archivo

LONDRES 1 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

Los abogados del Manchester City presentarán pruebas de que fue un organismo del gobierno de Abu Dabi, y no el propietario, el jeque Mansour, quien proporcionó la financiación a los patrocinadores como defensa principal para evitar una dura sanción de la Premier League por infringir las normas financieras durante varios años.

Se espera que el City presente su recurso contra la sentencia condenatoria dictada por una comisión independiente antes de que finalice el plazo el viernes. No hay un calendario exacto sobre cuánto tiempo puede durar un recurso ni, en caso de que no prospere, cuándo podrían aplicarse las sanciones posteriores, que podrían incluir una posible deducción de puntos que condujera al descenso.

Tras las primeras informaciones de los periódicos 'Daily Mail y 'The Times' este jueves, la Press Association tiene entendido que el City tiene la intención de presentar pruebas ante una comisión de apelación que, según afirman, refutan la conclusión clave de la comisión original de que la financiación del propietario se estaba camuflando como ingresos por patrocinio.

La comisión concluyó que más de 830 millones de libras (más de 974 millones de euros) de dicha financiación se usaron para inflar los ingresos y permitir que el club cumpliera con las normas financieras de la Premier League y la UEFA mediante una serie de acuerdos "ficticios".

El eje central de la apelación del club será la insistencia en que la financiación gubernamental, proporcionada a través de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi (CPC), proporcionó ayuda financiera a los patrocinadores del emirato para que pudieran cumplir con sus obligaciones con el City, y no a la empresa Abu Dhabi United Group (ADUG), empresa propietaria del club. La CPC es una entidad gubernamental independiente que apoya iniciativas de carácter social y proporciona ayuda financiera y de otro tipo a las empresas.

El director ejecutivo del Manchester City, el español Ferran Soriano, declaró en un discurso dirigido a la plantilla, que se hizo público poco después de que la Premier League publicara la decisión de la comisión el martes que todo el caso de la Premier League se basaba en "una única acusación falsa" que indicaba que "el dinero personal del propietario se inyectó de alguna manera y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi".

"Esto simplemente no es cierto. Se han aportado pruebas irrefutables a la comisión de la Premier League que demuestran que eso no podía haber ocurrido y que no ocurrió. Entre ellas se incluyen extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar categóricamente que el dinero no procedía del propietario", sentenció.