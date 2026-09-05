El City sigue marcando el ritmo y el Fulham de Arbeloa se hunde

El delantero del Manchester City Erling Haaland. - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha conseguido este sábado la victoria ante el Coventry en el Etihad Stadium (1-0), en la jornada 3 de la Premier League, gracias a un solitario gol de Erling Haaland que mantiene a los 'citizens' de Enzo Maresca en lo más alto de la tabla, mientras que el Fulham de Álvaro Arbeloa sigue sin puntuar tras volver a perder en casa (2-3) frente al Crystal Palace.

Un solitario gol de cabeza de Erling Haaland en la primera mitad fue suficiente para que el Manchester City sumara su tercera victoria en tres partidos de Premier League. Los 'skyblues' fueron muy superiores al Coventry, pero lo corto del marcador, tras anularse un tanto a Haaland en la segunda mitad, hizo que el final del encuentro se viviera con cierta tensión en el lado local que, a expensas de lo que ocurra en el Arsenal - Chelsea de mañana, es líder en solitario.

Y es que, uno de los equipos que contaba por victoria todos sus compromisos en la temporada, el Hull, no pudo pasar del empate (0-0) en casa frente al Aston Villa de Unai Emery que, pese a puntuar, sigue sin conseguir el primer triunfo del curso en Liga. Los villanos dominaron el encuentro y tuvieron las ocasiones más claras, pero la falta de eficacia de cara a puerta dilapidaron sus opciones de sumar los tres puntos.

El que sigue sin estrenar su casillero de puntos es el Fulham de Álvaro Arbeloa. En su duelo de la tercera jornada ante el Crystal Palace, en casa, los 'cottagers' se adelantaron hasta en dos ocasiones en el marcador con los goles de Joshua King y el español César Palacios. Sin embargo, los visitante consiguieron dar la vuelta al electrónico con dos goles en el segundo tiempo (2-3). Así, el Fulham se queda penúltimo en la clasificación con cero puntos, los mismos que el Coventry.

Por su parte, uno de los equipos llamados a estar en la lucha por los puestos de Europa, el Tottenham, consiguió su primer punto del campeonato gracias al empate sin goles ante el Nottingham Forest. Reparto de puntos que también vivieron Newcastle y Bournemouth (2-2), Brentford y Sunderland (1-1), y Brighton y Leed United (1-1).