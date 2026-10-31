El City tropieza de nuevo y el Chelsea hunde al United

Chelsea - Manchester United, Lisandro Martínez - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City encajó su segunda derrota seguida en la Premier al caer (0-1) este sábado en su casa contra el Brighton en la novena jornada, mientras que el Chelsea superó (2-0) a un Manchester United que se queda en zona de descenso y con su entrenador Michael Carrick en el alambre.

El equipo de Enzo Maresca encadenó un segundo tropiezo que eclipsa ya el inicio de récord de siete victorias que tuvieron, ya que el Arsenal tiene la opción de escaparse en solitario tres puntos en el liderato, aunque tendrá que ganar al Liverpool este domingo.

El Brighton, equipo revelación de este inicio y que se quedó a dos puntos del City, se vengó en el mismo Etihad Stadium de la derrota en los penaltis sufrida tres días antes en la Carabao Cup. Los del sur de Inglaterra se pusieron por delante a los diez minutos, en un error de Matheus Nunes que aprovechó Yasin Ayari.

Iliman Ndiaye y Erling Haaland pudieron incluso remontar, pero la reacción murió pronto, e incluso el Brighton, tercero con 19 puntos, pudo hacer el 0-2. Con 16 se colocó el Chelsea, aprovechando la debacle de un United (7 puntos) que parece estar más cerca que nunca de prescindir de Michael Carrick, su héroe el año pasado. El equipo 'blue' decantó el encuentro en el segundo tiempo de Stamford Bridge, desde el 1-0 de Morgan Rogers en el minuto 50. Poco después llegó la incomprensible doble amarilla en dos jugadas seguidas de Lisandro Martínez, de nuevo protagonista pero contra su equipo, y un penalti en contra que fue el 2-0 de Cole Palmer, sentencia y con un jugador más encima para los locales.