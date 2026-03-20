La Ciudad del Fútbol acogerá el SCS Football Lab 2026, un congreso para prevenir lesiones

Archivo - La Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas. - Europa Press/Contacto/Gustavo Valiente - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas, en Madrid, acogerá el próximo 27 de marzo el SCS Football Lab 2026, un congreso internacional de fuerza física, acondicionamiento y prevención de lesiones que reunirá a más de 300 profesionales del alto rendimiento vinculados al fútbol de élite.

Impulsado por la Red de Investigación HSI-PREVENT y la International Strength & Conditioning Society (SCS), el encuentro se consolida como un punto de referencia para preparadores físicos, médicos deportivos, readaptadores, investigadores y profesionales de clubes punteros europeos.

A lo largo de una jornada intensiva de ocho horas de contenido, el programa combinará ponencias, mesas redondas, talleres tecnológicos y espacios de 'networking' para abordar, desde la evidencia científica y la práctica aplicada, cómo construir el rendimiento óptimo en fútbol y reducir el riesgo de lesión.

El SCS Football Lab 2026 contará con más de 15 ponentes internacionales procedentes de clubes como Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Aston Villa, Inter de Milán, FC Lugano o Udinese, entre otros. Entre los profesionales confirmados destacan Pedro Gómez (PSG), Moisés de Hoyo (Aston Villa), Luis Suárez Arrones (FC Lugano), Francesc Cos (City Football Group), Nicolás de Oliveira (PSG) o Roberto Sassi (Inter de Milán).

El congreso también dará un protagonismo especial al rol de la mujer en el fútbol profesional, con una mesa específica en la que participarán Amparo Gutiérrez (Sevilla FC), Pilar Hueso (Kansas City Current/Juventus FC/Levante UD) y Elena Isla (Real Madrid CF), moderada por Laura Nieto (UCAM).

El programa se estructura en sesiones de mañana y tarde en formato de congreso intensivo. El SCS Football Lab 2026 aspira a convertirse en un espacio donde la ciencia y la práctica se encuentran para construir el futuro del fútbol moderno, fomentando el intercambio de conocimiento entre clubes, universidades e instituciones deportivas.