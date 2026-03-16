El Clásico de la Liga F Moeve se jugará el domingo 29 de marzo a las 21.00

Claudia Pina y Eva Navarro pelean por un balón en el FC Barcelona-Real Madrid de la Liga F Moeve 25-26 - LIGA F

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la Jornada 24 de Liga F Moeve 2025-2026, se disputará el domingo 29 de marzo a las 21.00 horas en el Estadio Alfredo Di Stéfano, según confirmó este lunes Liga F.

Además, este Clásico podrá seguirse por primera vez en abierto a través de Teledeporte, TV3, 3cat y RTVE Play, aparte de, como es habitual, en la plataforma de streaming 'DAZN', en un horario inusual y que supone "un nuevo paso en la estrategia de crecimiento y visibilidad" de la patronal, que ha decidido situar "en 'prime time' y en abierto uno de los encuentros más esperados de la temporada, reforzando el posicionamiento de la competición y ampliando su alcance social".

"Tras el nuevo acuerdo audiovisual puesto en marcha esta temporada para la emisión de partidos en abierto, será la primera vez en la historia en Liga F que el duelo entre madridistas y azulgranas pueda disfrutarse gratuitamente por todos los públicos. Un hito que responde a la hoja de ruta marcada por la competición para incrementar audiencias, facilitar el acceso al espectáculo y acercar el fútbol femenino al mayor número posible de aficionados", añadió Liga F en un comunicado.

El organismo que preside Beatriz Álvarez recuerda la "tendencia ascedente" de la liga profesional a nivel audiovisual, "con un incremento del 90 por ciento en las audiencias televisivas, alcanzando los 6.700.000 espectadores durante la temporada 2024-2025". "Cifras que consolidan el crecimiento sostenido de la competición y que van acompañadas del aumento en la asistencia a los estadios y del impacto digital", apuntó.

"Liga F continúa trabajando de la mano de operadores audiovisuales, clubes e instituciones para situar a la competición entre las mejores ligas del mundo, impulsando un modelo profesional basado en la calidad, la igualdad de oportunidades, la excelencia deportiva y la sostenibilidad", sentenció la patronal.

Este Clásico, además, está enmarcado en un momento del calendario en el que el FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras tres veces seguidas en apenas una semana ya que se medirán en los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles 25 de marzo en el Alfredo di Stéfano y el jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou.

En el caso del duelo liguero, el conjunto catalán aventaja actualmente en diez puntos al madridista, que espera llegar al menos con esa desventaja a este partido porque si cede puntos el próximo fin de semana en Ipurua ante la SD Eibar permitiría al equipo que entrena Pere Romeu, que ganó el de la ida por 4-0, cantar el alirón en su estadio.