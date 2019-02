Claudia Pons: "La ilusión y garra que transmite esta selección es difícil de describir"

Publicado 14/02/2019 16:52:34 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional de fútbol sala femenino, Claudia Pons, afronta "con la misma ilusión y responsabilidad" que cuando era jugadora la histórica Eurocopa que se disputa del viernes al domingo en Gondomar (Portugal), y lo hace al mando de un equipo que "transmite una ilusión y garra difícil de describir".

"Estamos muy contentas con el trabajo que hemos hecho. En el amistoso ante el Futsi Navalcarnero del lunes estuvimos a gran nivel y esperamos llegar en las mejores condiciones", expresó Pons a Europa Press antes de partir hacia el torneo, el primero de carácter oficial en el fútbol sala femenino absoluto.

La catalana está "muy ilusionada y contenta por el trabajo" de sus jugadoras. "Y por verlas así de contentas y alegres", admitió. "Yo les decía que siempre me imaginaba disputar una competición así y que incluso llegó un momento en el que pensaba que no iba a pasar", añadió sobre lo que ha tardado en producirse este hecho que no pudo vivir en su etapa en la pista.

"Ahora lo vivo desde otro lado, pero tengo la misma ilusión y la misma responsabilidad. Esto al final es un premio para todos y un reconocimiento al trabajo de tanto años y de tanta gente en el fútbol sala femenino para luchar por mantener o subir el listón", subrayó la entrenadora.

Además, dejó claro que esta Eurocopa "es especial por ser la primera". "Pero especiales son todas y tenemos claro que vamos a por ella, a por la segunda, la tercera y todas las que vengan. Queremos levantar esta, pero el camino es difícil", advierte.

"Somos cuatro selecciones que cualquiera se merece el título", recalcó sobre Portugal, Rusia y Ucrania, las otras participantes. "Nosotras nos centramos en Rusia, una selección muy fuerte y que nos conocemos mucho, así que la clave va a estar en los detalles", apuntó de cara al duelo de semifinales de este viernes donde pide "minimizar los errores ofensivos". "Eso nos llevará a la victoria", deseó.

Y el formato de la competición no permite ningún mínimo error. "Nada, cuanto más control haya, mucho mejor, eso da seguridad a las jugadoras y eso se transmite a la hora de jugar. Tratamos de estar encima de todo e intentaremos hacerlo lo mejor posible para ver si el viernes podemos conseguir objetivo", comentó.

"Hay muy bien ambiente, se ve en los entrenamientos y luego hay mucho compromiso. También son jugadoras muy versátiles y les podemos pedir muchas cosas, que todo lo hacen, y la ilusión y la garra que transmiten no se puede describir", analizó del combinado nacional. "Cuando generas una selección de este tipo es muy fácil trabajar. Mi trabajo es darles las herramientas para que se sientan cómodas, seguras y fuertes, y que al final pelota entre", agregó.

Pons está "nerviosa". "Pero es que siempre lo estoy. La pasión por este deporte te hace sentir esos nervios, pero cuando estas metida en el partido y las ves jugando se te pasan", confesó, remarcando que las internacionales, que vivieron un 'inusual' ajetreado día de medios antes de partir al torneo, "notan y tienen esa responsabilidad e ilusión" de hacerlo bien.

Ahora, en Gondomar, será la única seleccionadora femenina de los cuatro finalistas. "Estos torneos nos sirven un poco para intentar que haya más mujeres en este mundo y que se puedan atrever y tener la oportunidad de hacerse con el cargo", recordó.

"Yo tengo que aprovechar la oportunidad y darle el máximo a las chicas para conseguir el objetivo", apuntó antes de elogiar la figura del Director Técnico de fútbol sala en la RFEF. "Venancio (López) siempre da consejos y aporta su granito. Es el artífice de todo esto, las chicas lo saben y cuando viene, saben que solo estando ya aporta muchísimo. La tranquilidad que da que esté detras es importante", detalló.

La barcelonesa afirma que España cuenta con una liga "de un nivel altísimo" que les ayuda "a confeccionar mejor" sus elegidas para competir "con garantías" en los torneos. "Todas luchamos por tener mejores condiciones, recursos y mejores reconocimientos. Trabajamos para mejorar las estructuras y esta es una oportunidad para intentar conseguir que todo se mejore", sentenció Pons.