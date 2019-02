Silvia Aguete: "Es algo totalmente diferente jugar a nivel oficial"

Publicado 14/02/2019 18:05:04 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portera española de fútbol sala Silvia Aguete tiene claro que jugar a nivel oficial es "algo totalmente diferente" a lo que lo venía haciendo hasta ahora con la selección nacional, algo que estaba "esperando hace mucho tiempo" y que culminará con la Eurocopa a la que acuden con "presión añadida".

España afrontará a partir de este viernes la primera Eurocopa de la historia del fútbol sala femenino, en un formato corto, una 'Final Four' que les medirá primero contra Rusia, el cuarto partido realmente oficial para el combinado nacional tras los tres de clasificación para esta cita.

"Por supuesto que es algo totalmente diferente", expresó Aguete a Europa Press antes de partir hacia Portugal en referencia al carácter oficial. "Estamos muy ilusionadas porque sabemos lo que nos jugamos y la primera vez que hay una Eurocopa oficial. Tenemos muchas ganas de que llegue porque es lo que llevamos esperando mucho tiempo", remarcó.

Para la guardameta del Poio Pescamar, la cosa "está equilibrada" a la hora de hablar de presión e ilusión. "Tenemos muchas ganas y sabemos lo que nos estamos jugando y que esta Eurocopa tiene mucha repercusión y eso es bueno para el fútbol sala femenino. Nos metemos una presión añadido porque queremos ganarla", admitió.

"Al ser una 'Final Four', te juegas todo partido a partido y, si las semifinales no salen bien, nos quedaremos a las puertas", agregó una de las mejores porteras del mundo. "En los últimos años hemos jugado muchos amistosos contra ellas, pero el viernes será totalmente diferente porque en un amistoso quizá no te juegas tanto", dijo.

"Ellas prepararán su partido y cambiarán cosas, y nosotras también. Tienen buenas jugadoras y una buena portera, tendremos que competir", añadió Aguete sobre Rusia. De todos modos, tiene claro que "por jugadoras" la selección española no tiene "nada que envidiar" a nadie en Europa.

"En España hay un nivel muy importante y se demuestra en esta selección que compite y lucha y que lo va a dar todo por ganar este Europeo", subrayó Aguete antes de hacer un repaso al crecimiento de las competiciones de clubes.

"La Liga de este año está muy igualada y el nivel subió muchísimo. Hay jugadoras nacionales que están despuntado y eso se refleja en la selección, tenemos jugadoras muy potentes y el nivel del fútbol sala femenino está mejorando un montón. Desde que empecé si que las cosas han mejorado, no a la velocidad que nos gustaría, pero esto va a mejor", afirmó.

Finalmente, Aguete señaló que su principal referencia durante su niñez fue Luis Amado, exportero del Movistar Inter. "Siempre me gustó su liderazgo y su forma de parar y de competir, fue mi referente desde pequeña", sentenció la internacional.