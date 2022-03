Claudia Zornoza: "El Barça es un gran equipo, pero nosotras también e iremos a por todas"

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Real Madrid Claudia Zornoza tiene claro que no renuncian a sorprender este martes al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones porque también son "un gran equipo", mientras que se mostró feliz de estar viviendo "una temporada realmente motivadora" con el conjunto madridista.

"Sí, ¿por qué no? Es un gran equipo y nosotras también. Los cuartos de final son una motivación para ambos equipos y está claro que iremos a por todas para llevarnos el partido", aseguró Zornoza en declaraciones tras presentar durante la presentación la colección de verano de 'New Balance' facilitadas por su agencia de comunicación.

La futbolista cree que "realmente cada equipo planteará su propuesta y ganará el partido el que mejor lo haga", mientras que celebró que la vuelta en el Camp Nou vaya a acoger un récord histórico de espectadores. "Tuvimos la oportunidad de poder jugar en el Parque de los Príncipes y esto creo que va a ser muy bonito y muy especial. Al final, tener a tanta gente pendiente de un partido es emocionante y bonito para el fútbol femenino, para que la gente lo pueda ver en televisión y tenga muchísima visibilidad", añadió.

Zornoza no se atreve a "nombrar" este partido como el Clásico, aunque no esconde que "es un partido bonito". "Para la afición es importante que tenga visibilidad y para nosotras es muy bonito poder jugar en un estadio como el Camp Nou. Realmente lo tomo como un partido muy motivador y que intentaremos dar lo mejor posible", subrayó.

"Esta temporada en el Real Madrid está siendo realmente motivadora, estoy muy feliz y muy a gusto en este club. Sin duda he tomado la mejor decisión y cada día voy allí intentando aprender más. Creo que todas las jugadoras que estamos sabemos dónde estamos y que tenemos que dar el cien por cien por el club", recalcó la española.

En este sentido, no piensa en este momento en sí lograrán la clasificación para la próxima Liga de Campeones. "No pienso en eso ahora, me centro en todos los partidos durísimos que tenemos este marzo. Cada encuentro es una nueva oportunidad para poder ganar y dar todo de ti, y es lo que hacemos todas las jugadoras", apuntó.

Zornoza tampoco se ve en el mejor momento de su carrera porque "siempre se puede un poquito más". "Cada año mi motivación individual es ser mejor, por lo que siempre hay cosas que mejorar", indicó la futbolista, que considera que una de las claves para mejorar su rendimiento ha estado en el cambio en "la alimentación" y haberse hecho "vegetariana hace tres años".

Además, ve "un sueño" que Jorge Vilda la convoque para la Eurocopa de este verano. "Pero me centro en hacer las cosas bien en el Real Madrid. Quiero seguir mejorando y si eso acaba llegando, sinceramente estaría encantada de poder vivirlo y disfrutarlo", opinó.

Finalmente, la centrocampista también sabe que "es un orgullo y muy bonito" ser ahora un referente para muchos niños y niñas, que ahora quieren su autógrafo o su camiseta. "Estar en el Real Madrid hace que todos los días tengas este tipo de situaciones y que seamos referentes para los más pequeños", remarcó la madrileña, que sintió "mucha ilusión y orgullo" cuando se encontró a alguien con su camiseta.