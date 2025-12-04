Claudia Zornoza: "España tiene un equipo imparable que puede ganar el Mundial"

La exfutbolista Claudia Zornoza, embajadora de New Balance. - M.ELEHAZAR / WOTBRAND

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exfutbolista Claudia Zornoza defendió que la selección española "tiene un equipo imparable" y "puede ganar el Mundial", porque son "las mejores del mundo", al mismo tiempo que destacó que la seleccionador, Sonia Bermúdez, tiene "pensamiento táctico y también esa capacidad de liderazgo tan necesaria para dirigir un equipo", ya que "siempre" la vio "esa madera de entrenadora".

"Tienen un equipo imparable. Si analizas línea por línea, creo que son de las mejores del mundo. La victoria del otro día fue genial, porque estos triunfos ayudan a que cada vez más personas se enganchen al fútbol femenino. Su forma de jugar es muy bonita de ver, y creo que Sonia está haciendo un trabajo excelente. Si miras a futuro, sin duda tenemos equipo para ganar el próximo Mundial", dijo Zornoza, embajadora de New Balance, en una entrevista recogida por Europa Press.

La madrileña, de 35 años, elogió a Bermúdez como seleccionadora, por su "pensamiento táctico y esa capacidad de liderazgo tan necesaria para dirigir un equipo". "Siempre se le ha visto esa madera de entrenadora. Era muy exigente, competitiva, pero a la vez una persona muy divertida. Sabe que le deseo lo mejor en esta etapa, porque estoy segura de que le va a ir fenomenal", aseguró.

Y es que la ex del Real Madrid fue una de las seleccionadas para ir al Mundial de 2023, en el que España se proclamó campeona. "Cuando eres pequeña siempre sueñas con dos cosas: poder jugar la Champions o disputar un Mundial con tu selección. Sentir que la Claudia pequeña que aún llevo dentro había cumplido uno de esos sueños fue algo muy especial. Fue un momento muy bonito verme en esa lista, y sentí que todo el esfuerzo y la lucha de mi carrera se reflejaban en ese logro", recordó.

"Para mí, lo más bonito fue cuando llegamos a Madrid. Ver a tanta gente esperándonos y celebrando con nosotras fue algo inimaginable; todavía se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Además, fue muy especial porque pude celebrarlo con mis padres, mi familia y mis amigos más cercanos. Compartir una alegría así con la gente que más quieres es algo único. Nunca lo olvidaré", agregó.

La madrileña puso punto y final a su carrera este mes de noviembre, en una decisión que "no fue difícil", aunque "sí llevaba tiempo pensando" y "madurando poco a poco". "A los futbolistas nos llega un momento en el que simplemente sentimos que es el instante adecuado. Yo necesitaba parar y empezar a disfrutar de una nueva etapa en mi vida, mirar atrás y recordar mi carrera disfrutándola de principio a fin, sabiendo que di mi máximo nivel, es algo único", explicó.

"Tenía muy claro, desde hace muchos años, que cuando llegara el final de mi carrera deportiva quería que fuese en un momento en el que siguiera rindiendo a un gran nivel. Necesitaba sentirme plenamente satisfecha con mi trabajo. Esta última etapa en Utah ha sido exactamente eso que siempre soñé: jugar en la liga de Estados Unidos. Una vez cumplida esa meta que llevaba tanto tiempo en mi cabeza, sentí que era el mejor momento para colgar las botas", agregó.

Su experiencia en Estados Unidos "ha sido la mayor" de su vida. "Sabía que era lo que necesitaba. La mentalidad allí es completamente diferente a la de aquí: hay un concepto de equipo y de comunidad muy fuerte y único. He disfrutado cada momento con mis compañeras, y también poder jugar partidos en estadios llenos de gente ha sido increíble. Me he sentido muy querida en Utah", relató.

Y la exfutbolista ve "infinitas diferencias" entre la Liga F y la competición estadounidense. "He vuelto después de un año y medio y tengo la sensación de que todo sigue exactamente igual. Para mí, la liga de Estados Unidos está a años luz de la Liga F. Me gusta ser muy sincera, todavía queda mucho trabajo por hacer en la liga española para alcanzar ese nivel. En parte me entristece, porque estamos viviendo el mejor momento de nuestro fútbol", lamentó.

"La Liga tiene una gran organización, tienen todo muy estructurado y eso ayuda muchísimo a las jugadoras. Desde que empiezas la Liga ya sabes tus días de vacaciones exactos, entrenamientos, descansos y horarios en una aplicación, eso aquí no existe, prácticamente te dicen tus días de descanso unos días antes. En la NWSL hay muchísima más competitividad, y también, algo fundamental, es la visibilización de los partidos", prosiguió.

Sin embargo, Zornoza confesó que "el mejor club, a nivel de vestuario, fue el Valencia". "Con ese grupo logramos que el equipo estuviera entre las primeras posiciones y, a día de hoy, sigo teniendo grandes amigas de allí. Utah Royals también ha sido increíble a nivel de vestuario. Han cuidado cada detalle y he estado muy a gusto. Y a nivel deportivo, sin duda debo mencionar al Real Madrid, es un club en el que no te falta absolutamente de nada, los partidos que he jugado allí han sido muy especiales", comentó.

"En el Real Madrid vives como una auténtica profesional y eso se nota en cada detalle del club; no nos faltaba de nada. Me encantaba la presión y la exigencia de cada partido, esa necesidad de hacer siempre las cosas mejor, algo que forma parte del ADN de la afición madridista. Es algo que me encantaba. Siempre estaré agradecida por haber vestido esa camiseta, por haber compartido vestuario con grandes jugadoras y por todo el aprendizaje personal que me llevé de esa etapa", concluyó.