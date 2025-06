Clemente: "En el Mundial de Clubes no se verá la mejor calidad de los mejores jugadores, no llegan al 100%"

El ex seleccionador nacional Javier Clemente, en el The Battle of Stars. - THE BATTLE OF STARS

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex seleccionador nacional de fútbol Javier Clemente lamentó este jueves que el Mundial de Clubes llegue cuando "los jugadores están como para el derribo" por el cansancio de toda la temporada, por lo que le gustaría ver un torneo "con más tranquilidad y sin tanto lío", ya que no se verá "la mejor calidad de los mejores jugadores, porque no llegan al 100%".

"El título del torneo es bonito, pero es después de la temporada y los jugadores están como para el derribo... Todos están en igualdad de condiciones menos los americanos con respecto a los europeos, pero a mí me gustaría ver un campeonato del mundo con más tranquilidad, sin tanto partido de liga, sin tanto lío, sería bonito", opinó Clemente antes del inicio de 'The Battle of Stars', el torneo benéfico de golf que se disputa en los campos de Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera en Mallorca.

El de Baracaldo valoró el posible efecto negativo en el nivel físico de los jugadores, que vienen de jugar, en muchos casos, Liga, Copa, Champions y "ahora el Mundial", que arranca este sábado y se disputa hasta el 13 de julio.

"Y a los jugadores les dicen después de 70 partidos que hay que ir allí a jugar, con las temperaturas que va a haber... Para los jugadores es muy difícil y no se va a ver la mejor calidad de los mejores jugadores, porque no llegan al 100%, pero lo van a intentar, eso está seguro", concluyó.