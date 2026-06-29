Clubes y RFEF celebran su segunda reunión sin la presencia de nuevo del Real Madrid

1100420.1.260.149.20260629223314 De izda a dcha: Javier Tebas, Rafael Louzán y Álvaro de Miguel durante la reunión entre los clubes profesionales y la RFEF - PRENSA RFEF

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de LaLiga fue el escenario este lunes de la reunión entre los clubes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la segunda que celebran ambas partes tras la de febrero de 2025, y que no contó de nuevo con la presencia del Real Madrid como ya sucediera en la anterior, y en la que se acordaron temas económicos y relativos a la competición como la instauración la temporada que viene del fuera de juego automático.

Entre los asuntos tratados, según informó la RFEF en su página web, estuvo la petición cursada por su presidente, Rafael Louzán, para que LaLiga sea incluida como miembro permanente del Comité Interministerial para la Preparación y Organización del Mundial de 2030, lo que para el dirigente gallego es "algo justo para todos y bueno para el fútbol español".

Además, también se confirmó que la temporada que viene, sólo en LaLiga EA Sports, entrará en marcha el fuera de juego automático a través del chip que llevarán insertado los balones de juego, mientras que la importancia de los ingresos generados por la celebración de la Supercopa de España en las últimas ediciones y cómo esos ingresos repercuten en los clubes profesionales, la mejora de los ingresos en la Copa del Rey, el impacto que tienen los fondos que se destinan desde UEFA y FIFA por la participación de clubes en sus competiciones o la cesión de jugadores a torneos como el Mundial fueron los ejes económicos abordados durante la reunión.

También participo el Comité Técnico de Árbitros, cuyo presidente, Fran Soto, presentó ha presentado ante los clubes profesionales los avances en el tema arbitral y el balance del año de trabajo realizado de manera conjunta con los representantes de los clubes.

Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF, agradeció "esta nueva muestra colaboración, de diálogo y el trabajo continuo" con la RFEF desde la llegada a la presidencia de Rafael Louzán. "Lo consideramos muy positivo y provechoso para el fútbol de nuestro país", subrayó.

Por su parte, el presidente federativo recordó que en la primera reunión de hace más de un año "hubo muchos compromisos" que se han "cumplido a lo largo de este tiempo los hemos cumplido". "El primero de todos, mantener la puerta abierta al diálogo para poder avanzar", celebró.

También recordó que la comisión de coordinación ha trabajado en muchos aspectos como "el cambio del sistema arbitral, con la meritocracia y la transparencia como base, el compromiso de la proximidad geográfica de las primeras eliminatorias de la Copa del Rey o la revisión de las ayudas a los clubes de cara al incremento de las mismas".

LOUZÁN: "ESTE ES EL FORO SI HAY ALGO QUE QUEREMOS CAMBIAR"

Tras este encuentro, Louzán se congratuló de haber convertido ese primer encuentro "en normalidad" y que así "LaLiga con sus clubs y la RFEF se sienten y analicen todas aquellas cuestiones que afectan en lo común". "Nos va muy bien así en lo económico, pero también en la cordialidad y en que no tenemos que estar comunicándonos por los tribunales como pasaba antes, y eso es la normalidad, el sentido común y el buen hacer", expresó a los medios.

A la reunión faltaron tres equipos de LaLiga Hypermotion, el Burgos CF, que excusó su ausencia, el Cádiz CF y el CD Tenerife, que no llegaron por incidencias, además del Real Madrid, que volvió a no acudir como en la de febrero de 2025. "Si hay algo en lo que no estamos de acuerdo y queremos cambiar algo, creo que este es el foro y el lugar donde podemos hacerlo", advirtió el mandatario.

Este tampoco olvida que este martes tienen un día "complejo" con la celebración de la Asamblea General Ordinaria y del sorteo de los calendarios de todas las competiciones que organizan. "Aquí hay un trabajo muy importante y aunque pensemos que algunos venimos de miles de kilómetros de distancia, el fútbol español no para, sigue trabajando y por eso hay que estar aquí", remarcó en relación a su vuelta de Estados Unidos y México donde ha estado acompañando a la selección en el Mundial.

Sobre el fuera de juego automático, resaltó que es "un sistema muy avanzado y que tiene un coste también importante". "Eso va a redundar también en el sentido de que el fútbol español estén los intersantes avances que hay en el mundo hoy en día y eso es un esfuerzo económico de LaLiga, el cual agradecemos, y también la federación acompaña en este sentido", explicó.

Del mismo modo, advirtió también que quieren poner en marcha "un protocolo que habilite fórmulas para evitar lo que está pasando habitualmente especialmente en los últimos partidos de 'playoffs' de ascenso" tras la invasiones de campo vividas en algún estadio o el apedreamiento al autobús del Málaga CF antes de jugar contra la UD Almería. "Podemos decir que no ha pasado casi nada, pero podría haber pasado algo, puede haber víctimas en este tipo de situaciones y no podemos permitir que esto vuelva a suceder y esto pasa no sólo de fútbol profesional", ahondó.

Finalmente, fue preguntado por la inyección financiera que va a hacer 'Gasol16 Ventures', vehículo de inversión vinculado al exjugador de baloncesto Pau Gasol junto a Fortified Partners, en la Liga F Moeve. "Es una excelente noticia. Ya desde la RFEF también tenemos un convenio desde prácticamente que llegamos y que habilita una cantidad importante para la Liga F. Además, viniendo de la mano de un gran deportista y de un gran embajador del deporte español como es Pau Gasol, pues mejor que mejor. Solo tengo palabras de felicidad", sentenció.