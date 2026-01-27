La CNMC pide a la Liga F ajustar la comercialización de los derechos audiovisuales a la normativa vigente

Archivo - PUMA y Liga F presentan el nuevo balón oficial Orbita de invierno. - LIGA F - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe con observaciones sobre las condiciones propuestas por la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) para comercializar determinados derechos audiovisuales, informa dicho organismo en un comunicado.

En concreto, se trata de un lote de cuatro partidos de la Primera División de la liga de fútbol femenino que se emitirían en abierto y en régimen no exclusivo en España y Andorra a partir de esta temporada 2025-26.

Estos encuentros se emiten en abierto tras un acuerdo entre la LPFF y DAZN, operador que había obtenido en 2022 los derechos de emisión en exclusiva.

Entre otras observaciones, la CNMC señala que la LPFF debería ceñirse a las facultades de comercialización conjunta que le atribuye el Real Decreto-ley de 2015 y adaptar el contenido de la oferta a ese marco, especialmente en lo relativo a la condición de productor.

Asimismo, no presentar como propios derechos de los que no dispone, ni dar a entender que puede disponer libremente de derechos de emisión no amparados por la norma; y limitar las obligaciones impuestas al adjudicatario a aquellas que resulten necesarias para la comercialización, evitando cargas desproporcionadas o injustificadas.

Por otro lado, garantizar un procedimiento transparente y competitivo, especialmente en la adjudicación y la evaluación de los criterios técnico-profesionales; y evitar estructuras de lotes u opciones que puedan favorecer la concentración de los derechos en un solo adjudicatario, si bien es cierto que la comercialización analizada es subsidiaria de una comercialización previa en la que sí existían varios lotes.

Estos informes se emiten en aplicación del artículo 4 del Real Decreto-ley de mayo de 2015, que exige a las comercializadoras de derechos audiovisuales solicitar a la CNMC un informe previo sobre las condiciones de comercialización propuestas.