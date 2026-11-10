Los colegiados de LaLiga EASports completan sus controles físicos oficiales

El presidente del CTA, Fran Soto (centro), junto a los colegiados de Primera División de fútbol. - RFEF

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los árbitros y árbitros asistentes de LaLiga EA Sports han completado este martes sus controles físicos oficiales, enmarcados en el Seminario de Formación Arbitral que se está desarrollando esta semana en Galicia, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La ausencia de los colegiados internacionales Ricardo de Burgos Bengoetxea, Juan Martínez Munuera y Mateo Busquets Ferrer han dejado en 17 la relación de árbitros principales que se han sometido a las pruebas, cuya planificación se ha modificado ligeramente debido a las condiciones de medición por la meteorología de este martes en Sanxenxo, escenario además de las felicitaciones al canario Alejandro Hernández, uno de los representantes españoles durante el último Mundial.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, ha valorado, según el comunicado, muy positivamente esta jornada de entrenamiento y convivencia que ha reunido a 52 árbitros y árbitros asistentes de la máxima categoría. Esta tarde, todos ellos proseguirán con sus grupos de trabajo asistiendo además a una charla impartida por el esloveno Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial en Nueva York.

A partir de este miércoles y hasta el próximo sábado serán los árbitros y árbitros asistentes de LaLiga Hypermotion los que tomen el relevo de sus compañeros en este segundo Seminario de Formación Arbitral de la presente temporada y al que seguirá un tercer encuentro de trabajo ya durante el mes de marzo del próximo año.