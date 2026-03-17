El colista Wolves rescata un punto ante el Brentford

Tolu Arokodare celebra con Joao Gomes su gol en el Brentford-Wolverhampton - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Brentford ha desaprovechado una ventaja de dos goles y ha empatado este lunes con el colista Wolverhampton (2-2) en el último partido de la trigésima jornada de la Premier League, un resultado que impide a las 'Abejas' aproximarse a los puestos europeos.

Michael Kayode, en el minuto 22, inauguró el marcador en Londres e Igor Thiago, en el 37, celebró su primera convocatoria con Brasil anotando el momentáneo 2-0. Adam Armstrong recortó distancias antes del descanso y en el 77 Tolu Arokodare logró la igualada. El nigeriano tuvo incluso el gol de la remontada en un cabezazo que se estrelló en el larguero.

Con su segundo empate seguido, el Brentford suma 45 puntos, a cuatro de la quinta posición del Liverpool. Mientras, los 'Wolves' cortan su racha de dos victorias consecutivas y siguen en el 'farolillo rojo' con 17 unidades, a 12 de la zona de permanencia.