¿Se comerá el turrón Benítez en el banquillo del Real Madrid?

Actualizado 23/11/2015 11:32:04 CET

MADRID, 23 DE NOVIEMBRE (EDIZIONES)

Tras la amplia y dolorosísima derrota del Real Madrid ante el F.C. Barcelona el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, los aficionados madridistas salieron del estadio pidiendo la dimisión del entrenador, Rafael Benítez. Han visto al técnico como uno de los grandes responsables de la derrota y, sobre todo, del mal juego y la mala imagen que dio el equipo durante todos los minutos del encuentro.

Florentino Pérez fue otro de los que no salió bien parado tras la derrota. Algunos aficionados también cuestionan su continuidad al frente del club blanco y de su gestión. Además, el próximo miércoles puede que se lleve un varapalo si la justicia decide que los estatutos que él propuso a los socios, y que fueron aprobados, no deben llevarse adelante. Semana complicada para Florentino, que debe decidir entre si dejar fuera a Benítez o no. ¿Qué razones hay para dejarle sin banquillo? ¿Cuáles son las razones para mantenerlo en el cargo?

RAZONES POR LAS QUE RAFA BENÍTEZ DEBE DEJAR EL BANQUILLO

1.- MAL JUEGO DEL EQUIPO

El juego del equipo no está siendo el mejor. Durante toda la temporada no se está viendo a un Real Madrid dominador y espectacular como el aficionado esperaba. En los dos últimos partidos el equipo ha salido derrotado, dejando mala imagen. El famoso equilibrio que pregona Benítez no se ha visto por ningún lado. Fallos en defensa, mala presión para recuperar el balón y desconexión ofensiva han lastrado el juego de los blancos.

2.- SU MÉTODO NO CALA

Rafa Benítez no ha sido capaz aún de convencer a la plantilla de su idea de juego. Sus métodos no acaban de llegar a los jugadores, no convencen. Los jugadores parecen perdidos en el campo por momentos, y tienen desajustes tácticos importantes en los encuentros.

3.- CRUCES DE DECLARACIONES

Varios jugadores, como Sergio Ramos y James Rodríguez, han tenido algún que otro cruce de declaraciones con el entrenador en los medios de comunicación. Estos rifi-rafes dan a entender al aficionado que no hay una buena conexión entre jugadores y entrenador, algo muy importante para que la plantilla trabaje a gusto.

RAZONES POR LAS QUE RAFA BENÍTEZ DEBE CONTINUAR EN EL BANQUILLO

1.- EL REAL MADRID NECESITA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO

Rafael Benítez acaba de llegar. Solo lleva unos meses en el cargo, y para implantar el proyecto que tiene y las ideas de juego que quiere para el equipo se necesita tiempo. Tiempo y paciencia. El técnico madrileño quiere cambiar muchas cosas, tanto en el estilo de juego como en el método de entrenamiento. Para que esto llegue a tener éxito, se necesita tiempo para que estos cambios se asuman. Su método de trabajo es nuevo para la plantilla, y se necesita tiempo para asumir todos los cambios que el míster quiere hacer.

2.- ES UN TÉCNICO QUE CONOCE LA CASA

Es madridista de cuna, se crió en la casa blanca y conoce perfectamente el club. Sabe como funcionan los entresijos del club blanco, y por eso no necesita adaptación. Su madridismo es patente, cosa que al aficionado blanco le gusta.

3.- CUENTA CON LA CONFIANZA DE FLORENTINO PÉREZ Y LA DIRECTIVA

La planta noble aún tiene confianza en él. Creen que puede sacar adelante a este equipo y hacer que lleguen victorias, títulos y buen juego. Mientras que cuente con el apoyo de la directiva, seguirá siendo el técnico del Real Madrid. Se espera que a lo largo de este lunes, se le ratifique, en rueda de prensa, como el entrenador elegido para ganar títulos este año.

Así está la situación con Benítez. ¿Crees que llegará a Navidad y continuará en el banquillo? ¿Le cesarán en el cargo?