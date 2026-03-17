El Comité de Reforma del Sistema Arbitral invita a entrenadores para un "debate muy productivo sobre el VAR"

Imagen de la reunión del Comité de Reforma del Sistema Arbitral - PRENSA RFEF

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Reforma del Sistema Arbitral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantuvo este martes una nueva reunión, a la que acudieron entrenadores de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion y donde se mantuvo un debate "muy productivo sobre el VAR y su funcionamiento", según informó la RFEF.

Bajo la presidencia de Rafael Louzán, máximo mandatario federativo, este organismo se volvió a reunir en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con el fin de seguir mejorando en todos los aspectos relacionados con el arbitraje español, en un encuentro en el que prevaleció "el diálogo y el intercambio de opiniones por parte de los asistentes".

"En esta ocasión, y en otro ejemplo de transparencia, se han abierto las puertas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a entrenadores de Primera y Segunda División, que han tenido la oportunidad de trasladar sus consideraciones para lograr que el colectivo arbitral esté al mejor nivel posible", apuntó la RFEF.

De ese modo, acudieron Marcelino García Toral (Villarreal CF), Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' (Girona FC), Joan Francesc Ferrer 'Rubi' (UD Almería), José Ángel 'Cuco' Ciganda (sin equipo tras ser cesado de la Cultural y Deportiva Leonesa), José Rojo 'Pacheta' (Granada CF), Juan Francisco Funes (Málaga CF), Alberto González (Albacete Balompié) y Borja Jiménez (Real Sporting), que representaron a los técnicos.

Además, también estuvieron en este encuentro Javier Tebas, presidente de LALIGA, Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), representantes de la AFE, miembros del estamento arbitral como Carlos del Cerro, Valentín Pizarro, Miguel Ángel Ortiz, Gonzalo García e Ylenia Sánchez, y clubes del fútbol profesional.

El presidente de la RFEF agradeció la participación de todos los actores del fútbol español en estos coloquios y en "el interés común en que el arbitraje español siga evolucionando". Además, puso en valor la reciente firma del primer convenio colectivo arbitral en España, reforzando la estructura laboral, jurídica y organizativa del colectivo.

Por su parte, Fran Soto expuso las medidas que se han implantado en la presente temporada y también compartió una amplia batería de propuestas como la utilización de inteligencia artificial en las designaciones arbitrales y otras en las que prima, por encima de todo, la meritocracia por encima de cualquier concepto como puede ser el de la edad o la territorialidad, ya eliminada en las designaciones durante el presente curso.

"Todo ello contando con la participación de clubes, jugadores o entrenadores, invitándoles a participar en reuniones periódicas con la comisión para analizar cualquier escenario con el fin de fomentar un diálogo recurrente y productivo", advirtió la RFEF.

David Fernández Borbalán, responsable técnico, y Eduardo Prieto Iglesias y Aitor Gorsotegui, responsables VAR, fueron los encargados de analizar la situación actual del videoarbitraje, recordando a los entrenadores y a los clubes que desde el CTA "se tiene una postura aperturista y que el objetivo no es otro que preservar el espíritu del VAR, que pasa por intervenir únicamente cuando así lo reclame la acción analizada".

En este sentido, "se ha ahondado en la unificación de criterios y en el tiempo que se invierte en cada intervención, asumiendo que hay márgenes de error y que existe un claro compromiso para aumentar la credibilidad del sistema".