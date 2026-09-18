La Copa del Mundo inicia en Málaga este fin de semana su gira por España

Archivo - El futbolista Rodri Hernández, con la Copa del Mundo en la celebracion en Madrid por la conquista del Mundial 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo que ganó la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá inicia un viaje que le llevará por todos los rincones de España, formando parte de la exposición inmersiva 'Reyes del Mundo', que inicia su gira en Málaga.

Según un comunicado, el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga será el escenario en el que los aficionados podrán, este domingo y lunes, visitar la exposición que tendrá como protagonista al trofeo de la Copa del Mundo. 'Reyes del Mundo' ofrecerá además a los seguidores de la selección la oportunidad de sumergirse en el pasado Mundial, a través de una experiencia inmersiva que incluye, además, muchas sorpresas.

Para poder visitar la exposición, los aficionados deberán adquirir sus tickets de entrada a través del portal oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde conseguirán pases gratuitos para los turnos de mañana o de tarde. Los horarios de la exposición serán el día 20 de septiembre, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas, y el día 21, entre las 09.00 y las 14.00 y entre las 15.00 y las 20.00 en el Ayuntamiento de Málaga.

El horario para la visita de la Copa del Mundo el día 22 de septiembre en el Centre Pompidou Málaga será entre las 10.00 y las 21.00 horas, y no es necesario adquirir la invitación, ya que el acceso a la visita será por orden de llegada.

Además, este domingo, a partir de las 11.30 horas, la RFEF celebrará en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga el acto institucional de apertura de 'Reyes del Mundo' en un encuentro en el que participarán el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.