Corberán, sobre el Atlético: "Son partidos sin lugar para una milésima de pérdida de concentración"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha asegurado que los partidos ante el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este sábado en Mestalla, "no" dejan "lugar para una milésima de pérdida de concentración", ya que cuentan con jugadores "con una gran respuesta", y ha coincidido con el preparador argentino en que "la única verdad es el partido a partido", a lo que se agarran para tratar de salir del descenso.

"Son partidos en los que no hay lugar para una milésima de pérdida de concentración en ninguna situación, porque la pérdida de concentración te deja sin respuesta ante jugadores con una gran respuesta. Son partidos que te exigen tu mejor versión, tu máxima concentración y estar en continua alerta", declaró en rueda de prensa.

A pesar de que "cada rival tiene sus particularidades y es diferente", el cuadro rojiblanco está "al nivel" de FC Barcelona y el Real Madrid. "Así lo demuestra la clasificación y el hecho de que compita directamente con ellos por el título. No me extraña por el equipo que tiene, por el entrenador que tiene. Es un rival que te va a exigir lo mismo que ellos: tu mejor visión, tu máxima concentración, tu máxima actitud o agresividad, tu máxima tensión en cada acción", manifestó.

"El Atlético de Madrid es un grandísimo rival. No es casualidad que opten todavía a las tres competiciones. Son semifinalistas de la Copa del Rey, están en la puja por el título de LaLiga y están en octavos de la 'Champions'. Y eso no es casual. Eso habla del gran entrenador, de la gran plantilla y del nivel en el que están", añadió.

Además, considera que sus números defensivos son "de altísimo nivel". "Es el equipo menos goleado y eso habla de que ha logrado durante muchos años implantar un modelo, una identidad en la que hay mucho compromiso y mucho esfuerzo colectivo, y esa es una de las claves para lograr esos números", dijo, afirmando que "el caso de Simeone a día de hoy es más una excepción que la norma".

"La trayectoria de Simeone es una auténtica barbaridad. Son 13 años los que lleva teniendo al Atlético de Madrid siempre compitiendo por lograr títulos y en una muy buena posición clasificatoria en todas las competiciones. Encontrarte a entrenador con 13 años en el mismo club es poco usual en el fútbol moderno, eso habla de su gran trabajo. Simeone ha mostrado siempre reacción y superación en los momentos complicados y ha logrado sacar el máximo rendimiento de sus equipos. Hablar a día de hoy del Atlético de Madrid es hablar de Simeone. Eso es muy difícil y merece el mayor de los reconocimientos", insistió.

En este sentido, también se agarra a la máxima del 'partido a partido' del 'Cholo'. "En el fútbol no existe otra verdad, la única verdad es el partido a partido. Cada partido es el más importante que tienes porque es el único que tienes. Los partidos anteriores deben ayudarte a saber por dónde insistir y a saber qué tienes que corregir; los partidos futuros no existen porque no los tienes delante. No existe otra mentalidad que no sea la que hizo famosa Simeone, la del partido a partido, porque es la única verdad", subrayó.

Después de sacar siete puntos de los últimos nueve en juego, los valencianistas rozan la zona de permanencia, aunque el Corberán no quiere agarrarse al pasado. "Los partidos positivos previos ayudan a que el equipo aumente en confianza, pero sobre todo veo al equipo muy, pero que muy concentrado cada día en dar lo máximo. Veo el equipo entrenando con la intensidad que quiero, y cuanto mejor entrenas, más opciones hay de trasladar lo que hacemos en el día a día a los partidos, que es lo que queremos", indicó.

"Nosotros afrontamos todos los partidos con la misma ilusión, con la misma preparación y con la misma ambición, siendo conscientes de que en el fútbol lo único importante es el presente. El pasado te puede enseñar el camino en el que tienes que insistir o que tienes que evitar y corregir, y hay que usarlo para aprender y para mejorar, pero lo único importante es cada partido y que el grupo mañana esté dispuesto a entregarse al máximo para conseguir nuestro objetivo", continuó.

Por otra parte, el técnico 'che' considera que si tienen "una intensidad y agresividad alta" podrán ser "más competitivos". "Creo que si somos capaces de atacar a la par que defender, somos más equilibrados en el juego. Si atacamos mejor y defendemos mejor, tenemos más opciones de conseguir los resultados que queremos. Se trata de utilizar cada partido para seguir mejorando, utilizar cada entrenamiento para crecer, porque cuanto mejor eres en los diferentes momentos del juego, más opciones de conseguir los resultados deseados", expuso.

También mostró su compromiso con la situación del equipo. "Tengo un nivel de ilusión, de deseo, de compromiso que no creo que pueda ser mayor que el que tengo por ayudar al Valencia a conseguir sus objetivos y a recuperar la grandeza de este club. Eso es a lo que me entrego. Vivo el presente y en el presente me vacío porque la ilusión, la ambición y la responsabilidad que tengo aquí es enorme", expresó.

En otro orden de cosas, Corberán confirmó que todos los jugadores salvo el lesionado de larga duración Thierry Correia estarán "disponibles", incluso Javi Guerra, Mouctar Diakhaby y José Luis Gayà, que gestionaron cargas esta semana, y habló de la posibilidad de que jueguen juntos Umar Sadiq y Hugo Duro. "Podrían jugar juntos, ¿por qué no? Sadiq puede jugar con él, Sadiq puede jugar con Rafa Mir, Rafa Mir puede jugar con Hugo, puede jugar con un 10, con un doble 9...", analizó.

Sobre las bajas de Pablo Barrios y Koke para el Atlético, "no" cree que le generen "una debilidad". "El Atlético de Madrid tiene otros mediocentros, tanto específicos como jugadores con la versatilidad que le permite también poder jugar en el medio del campo. El Atlético de Madrid es un equipo competitivo, tiene elementos suficientes para superar este tipo de situaciones que pasan a lo largo del año a todos los equipos. Veo delante de nosotros a un gran equipo y veo a mi equipo con mucha ambición, preparación y ganas de mostrar actitud y agresividad mañana para poder optar al resultado que deseamos", apuntó.

Por último, respecto a las últimas polémicas, recalcó la "dificultad del trabajo del árbitro". "Es un trabajo muy complicado el que hacen en directo, tomando decisiones en milésimas de segundos, ahora apoyadas por tecnología, y eso requiere de un nivel de concentración constante. En todo ser humano que está en un proceso de toma de decisión, el error siempre va a estar presente. Ante ese error, creo en la absoluta imparcialidad a la hora de desempeñar su trabajo. Es un trabajo difícil en el que la imparcialidad es clave para poder desarrollarlo bien. Con el uso de las nuevas tecnologías, se intentan reducir y apoyar al árbitro", finalizó.