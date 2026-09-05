Corberán: "Devolver ilusión al valencianismo lo vamos a hacer con los que estamos"

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha dicho este sábado que "devolverle ilusión al valencianismo" será una tarea para los que están en el club porque el mercado de fichajes "ya es parte del pasado", en la víspera de recibir al FC Barcelona durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

"El mercado ahora mismo ya es parte del pasado. Entonces, venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría, o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido. El sentido y la responsabilidad nuestra es la de centrarnos en darlo todo", empezó Corberán su rueda de prena.

"Somos los que tenemos que tener el deseo o la responsabilidad de devolverle esa ilusión al valencianismo, ese sentimiento de orgullo al valencianismo; y eso lo vamos a hacer con los que estamos. Los que podrían o deberían haber venido...", se pausó. "Los que estamos aquí somos los que tenemos esa responsabilidad con nuestra afición", repitió.

"Yo las necesidades que percibo en un club las trato siempre de forma privada. Las hago llegar a los responsables del departamento. Tanto posiciones como perfiles, o nombres o lo que uno entienda que es la forma de llegar al club para poder reforzarse. A partir de ahí, esas conversaciones quedan de forma privada. Mi objetivo y mi compromiso con mi trabajo es ayudar al equipo a sacar el máximo rendimiento", explicó.

"Siempre que hay cualquier inconveniente de ese tipo, de un jugador que se va a perder o un jugador que va a perderse varias semanas con el grupo, siempre el club debe de plantearse eso", apuntó sobre fichar más. "Y nuestro objetivo está, con los que estamos, suplir cualquier tipo de inconveniente a la hora de no contar con cualquier compañero", agregó.

"Y dando un paso adelante, los que estamos, es la forma que tenemos de poder cubrir la necesidad que siempre se genera cuando pierdes a un futbolista de la plantilla durante un espacio de tiempo. Luego, en cuanto al Barcelona, pues un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones", respondió sobre su próximo adversario liguero.

Así, definió a los culés como "un equipo que, pese a que es el vigente campeón de Liga, ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años". "No sé si son más de 170 millones invirtiendo en fichajes, en jugadores, y eso hace que sea un equipo con unas posibilidades muy grandes", ahondó en su análisis.

"Lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver al equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse; cuando las cosas no nos salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos por ejemplo la semana pasada, y ese deseo competitivo es lo que tenemos que demostrar y alimentar en Mestalla", señaló Corberán.

Más adelante le volvieron a preguntar sobre el mercado de fichajes. "Lo importante no es lo que podría o debería haber sido, lo importante es el compromiso de los que estamos y somos el Valencia CF. Y los que estamos y somos, somos los que tenemos la ilusión y la responsabilidad de darle lo mejor a nuestra afición", reiteró el entrenador 'che'.

Mientras, alabó a David Otorbi. "La ilusión que está desatando en estos primeros partidos es alta. Es un chico que ya hizo la pretemporada el año pasado con nosotros, que estuvo en muchas convocatorias la temporada pasada, pero es verdad que sin minutos", habló del canterano.

"Quitando los minutos que jugó en Copa del Rey contra el Sporting de Gijón, que entró de cambio, no recuerdo otros minutos. Es un chico que ha hecho de nuevo la pretemporada este año con nosotros. Todavía es joven, pero invita a ilusionarse. La energía, la ilusión y la capacidad que tiene hace que, lo que el fútbol te da y te proyecta, tú también lo sientes", recalcó.

"Y cuando un jugador proyecta energía, ilusión y ganas, pues es más que bienvenido y es más que necesario porque necesitamos de todos esa ilusión, esas ganas, ese carácter para reivindicarnos y hacer en el campo las cosas de la mejor forma posible", incidió sobre Otorbi.

"Hay un grupo de chicos que están en las convocatorias en los que depositamos ilusión, y la depositamos por lo que vamos viendo en el día a día. Hay que acompañarles para que, cuando la oportunidad llegue, el estén preparados para aprovecharla; las oportunidades tan importante es darlas como sentir que el jugador puede aprovecharlas", argumentó.

"Aparte de Otorbi, son jugadores que están trabajando con el primer equipo y jugadores que cuando uno los ve entrenar pues les despierta un nivel de ilusión que es muy importante. Hay que seguir insistiendo en prepararlos, en trabajar con ellos para que esas oportunidades que pueden llegar en cualquier momento las merezcan y aprovechen", concluyó.