El Córdoba ahuyenta el peligro y deja a la Cultural en descenso

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Córdoba CF ha logrado este lunes ante la Cultural y Deportiva Leonesa su segundo triunfo consecutivo (1-0) en el último partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite a los de Iván Ania distanciarse de la zona baja, en la que continúan sumidos los leoneses.

El dominio blanquiverde fue total en los primeros 45 minutos en el Nuevo Arcángel, donde, sin embargo, las ocasiones más claras estuvieron en las botas de los del 'Cuco' Ziganda; Carlos Marín sacó una mano providencial para evitar el tanto de Luis Chacón, y poco después Bicho probó fortuna con un disparo que se marchó cerca del palo.

En el tiempo de añadido, Adrián Fuentes encontró el premio a la insistencia cordobesista al elevarse por encima de la defensa para rematar de cabeza un balón puesto desde la esquina por Dalisson (min.45+2). El delantero madrileño pudo incrementar la renta en el 64, pero Edgar Badía frustró su remate. Al borde del descuento, asistió a Kevin Medina para hacer el segundo, pero el colegiado anuló la acción por una falta previa.

Con este resultado, el equipo de Iván Ania firma su segunda victoria consecutiva y, con 12 puntos, se queda a tres de los puestos de 'Playoff'. La 'Cultu' (8), por su parte, continuará en descenso, penúltima a una sola unidad de la zona de salvación.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 9 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes.

Granada CF - UD Las Palmas 0-0.

Sábado.

CD Mirándes - CD Leganés0-0.

UD Almería - Real Zaragoza 4-2.

Real Sociedad B - FC Andorra 3-0.

Domingo.

Albacete BP - AD Ceuta FC 0-0.

SD Eibar - CD Castellón 0-0.

Real Sporting - Real Racing Club 2-1.

Cádiz CF - SD Huesca 1-0.

Burgos CF - Real Valladolid0-1.

Málaga CF - RC Deportivo3-0.

Lunes.

Córdoba CF - Cultural y Deportiva Leonesa 1-0.