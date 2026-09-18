El Córdoba remonta a un Albacete que sigue en descenso

Isma Ruiz, en un partido con el Córdoba CF. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Albacete Balompié ha perdido este viernes por 1-2 ante el Córdoba CF en el comienzo de la jornada 6 en LaLiga Hypermotion, victoria que ha servido al equipo andaluz para llegar a seis puntos en la tabla clasificatoria y alejarse provisionalmente de la zona de descenso, donde aún sigue el conjunto manchego con un único punto.

En el Estadio Carlos Belmonte, Álex Rubio adelantó a los locales en medio minuto; recibió un pase filtrado por Mario Soberón a la espalda de los centrales y batió al portero con su tiro seco. Aunque José Corpas rondó el gol en el 20' con un zurdazo a la media vuelta y en el 22' con un derechazo desde el centro del campo, el 1-0 se mantuvo al descanso.

Más cerca del gol estuvo Soberón en el 55' con una falta directa que lanzó desde el extremo izquierdo y se estrelló en el poste. Dos minutos después empató Isma Ruiz de tacón, tras asistencia rasa de Dani Budesca, y en el 71' anotó Diego Percan el definitivo 1-2 con un derechazo en el área rival, aprovechando un fallido despeje de cabeza de Dani Bernabéu.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Córdoba 1-2.

-Sábado 19.

Real Sociedad B - Mallorca 14:00 horas.

Andorra - Sporting de Gijón 16:15.

Eldense - Eibar 18:30.

Castellón - Tenerife 18:30.

Cádiz - Girona 21:00.

-Domingo 20.

Sabadell - Oviedo 14:00.

Ceuta - Valladolid 16:15.

Almería - Celta Fortuna 18:30.

Las Palmas - Burgos 18:30.

Leganés - Granada 21:00.