Coudet: "No importan las bajas en el Real Madrid, todos los jugadores son muy buenos"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, ha asegurado que tienen "confianza" en poder realizar "un gran partido" este domingo en Mendizorrotza ante el Real Madrid, y cree que "no es determinante" quién salga de inicio en el conjunto blanco, recalcando que son todos "jugadores muy buenos" y que por eso "no importan las bajas" con las que afrontan el encuentro.

"No importan las bajas, son jugadores que están en el Madrid, son muy buenos. Vamos a enfrentarnos al Real Madrid, independientemente de a quién le toque jugar", declaró en rueda de prensa. "Independientemente de quién juegue, para ganarle al Madrid tienes que hacer un gran partido. Son todos grandes jugadores, por algo están en el Madrid", añadió.

En este sentido, recalcó que se van a enfrentar a "un gran rival" y que para ganar deben hacer "un gran partido". "El objetivo principal es tratar de hacer un gran juego, y ojalá podamos ganar", dijo. "Me gusta jugar estos partidos, jugar contra los mejores, y no me fijo en la dinámica del rival. Me fijo en cómo están los nuestros y en lo buenos que podamos llegar a ser. En lo que me enfoco principalmente es en lo que podemos hacer nosotros", expresó.

Además, el 'Chacho' indicó que el conjunto blanco tiene "un gran entrenador y grandísimos jugadores". "Para mí no es determinante quién puede llegar a iniciar. Están en el Real Madrid, son muy buenos, y vamos a enfrentarnos al Real Madrid", afirmó. "Independientemente de lo que haga, ha jugado sin laterales el Madrid. Ha jugado con tres en el fondo, el entrenador lo ha hecho mucho en el Leverkusen. Uno no sabe exactamente qué va a plantear el rival, pero sí creo que tenemos que enfocarnos en lo tenemos que hacer nosotros", relató.

Por ello, el técnico argentino aseguró que "hay que sostener una idea más allá de los rivales". "Somos conscientes de que son partidos más complejos, pero tenemos una intención y la tenemos que sostener", declaró, recalcando que no deben "renunciar" a lo que están haciendo, "a intentar ser protagonistas, a ser un equipo dinámico que intenta jugar bien al fútbol". "No vamos a cambiar los que intentamos mostrar cada partido. El equipo viene mostrando muchas cosas buenas y vamos a intentar repetirlas, sin importar el rival que tengamos", aseveró.

"Nos centramos en el objetivo más próximo, el Real Madrid. Siempre apuntamos al objetivo más próximo, así que para nosotros, más allá de los tres partidos que tenemos hasta el parón, no nos podemos desenfocar de lo inmediato, y lo inmediato es Real Madrid. Vamos a tratar de hacer un gran partido, porque para ganarle a Real Madrid tienes que hacer un gran partido. Tenemos confianza en que podemos llevarlo a cabo", reconoció.

En otro orden de cosas, Coudet no quiso opinar de la situación de Xabi Alonso al frente del banquillo blanco, aunque recordó que los entrenadores están "acostumbrados a vivir distintas dinámicas, buenas y malas". "Llevamos muchos años en esto y no soy quién para opinar de las cosas que pasan en la vereda enfrente. No quiero esquivar, no me gusta hablar de lo que sucede con los demás equipos. Podemos quedarnos hablando de fútbol cuatro horas, pero estas cosas no son agradables para el entrenador", avisó.

Eso sí, señaló que el de Tolosa "tiene un gran recorrido". "No tengo redes sociales, no estoy tan empapado con lo que se dice o no. Es un equipo de muchísima trascendencia si las cosas no van del todo bien. Pero por algo está ahí también; hizo un gran mérito para ser el entrenador de Real Madrid. Él tiene más claro que nadie que estas situaciones pasan. No creo que cambie sus decisiones o su pensamiento sobre el fútbol. Viendo jugar sus equipos, es un entrenador de carácter y de convicciones de la parte futbolística y seguramente va a intentar jugar bien, como lo intentan hacer todos los partidos", manifestó.

Por otra parte, el preparador babazorro habló también de la solidez de los suyos en casa, donde han cosechado 14 de sus 18 puntos. "Nos han acompañado siempre, nos sentimos mucho más cómodos jugando en casa. Para nosotros es muy importante tener una buena cantidad de puntos recolectados de local porque es donde nos tenemos que hacer fuertes y donde creo que lo estamos haciendo", subrayó.

Por último, Coudet confesó que "muchas veces, los jugadores terminan marcando el sistema". "Muchas cosas van en base del rival, pero lo importante es la comprensión de la idea y comprender a lo que queremos jugar dependiendo de las características de los compañeros que estén en el campo; eso es lo fundamental y creo que lo estamos haciendo bien y eso nos va a llevar a seguir creciendo. El tiempo y el trabajo te van ayudando a entenderse cada vez mejor dentro del campo. Somos un equipo que va creciendo, porque poder adaptarte a distintas maneras de jugar te hace mejor como equipo", finalizó.