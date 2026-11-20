1135819.1.260.149.20261120130723 Archivo - El portero del Real Madrid Thibaut Courtois disputando un partido de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero belga Thibaut Courtois seguirá defendiendo la portería del Real Madrid después de acordar con el club su ampliación de contrato por una temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, cuando cumpliría su novena temporada en la entidad blanca.

"El Real Madrid CF y Thibaut Courtois han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2028", anunció este viernes el club blanco en un comunicado.

El portero llegó al Real Madrid en 2018 y durante sus nueve temporadas defendiendo la camiseta del Real Madrid, ha disputado 348 partidos, en los que ha levantado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España, convirtiéndose así en el tercer guardameta más laureado del club.

Courtois aterrizó en el Real Madrid en 2018 con el objetivo de ser el relevo del costarricense Keylor Navas, con quien compartió vestuario durante una temporada en la que ambos compitieron por la titularidad bajo los palos. Desde entonces, el guardameta, de 34 años, se ha consolidado como un hombre de confianza para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo del estadio Santiago Bernabéu.

Parte de este reconocimiento se debe a sus intervenciones en los momentos más decisivos para el equipo, como ocurrió en la Liga de Campeones de 2022, cuando sus actuaciones y las del exdelantero Karim Benzema fueron fundamentales para que el Real Madrid conquistase la 14ª Copa de Europa en París.

Además, Courtois también se ha convertido en un ejemplo de superación. Tras sufrir en septiembre de 2023 una rotura del ligamento anterior de su rodilla, que le hizo perderse prácticamente toda la temporada 2023-24, supo sobreponerse a la adversidad demostrando su mejor nivel en bastantes actuaciones en las que ha salvado al equipo durante estos últimos dos años, en los que, sin embargo, no ha conseguido ampliar su extenso palmarés.

A nivel individual, ha ganado el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el Premio The Best al Portero de la FIFA en 2018, el Trofeo Yashin en 2022 y el Trofeo Zamora en 2014. Además, fue incluido 2 veces en el Once Mundial FIFA 2022 y 2023 y designado como el Mejor Jugador de la Final de la Champions en París 2022, la Decimocuarta del Real Madrid.