Courtois: "La Champions es el trofeo más grande a nivel de clubes y aún no lo he ganado"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, sabe que sería "muy especial" a nivel personal el poder conquistar algún día la Liga de Campeones, "el trofeo más grande a nivel de clubes" y que todavía no ha podido conquistar, aunque cree que el hecho de jugar en su actual equipo hace que cada año pueda optar a ello.

"He ganado muchos trofeos, pero la Champions es el más grande a nivel de clubes y aún no lo he ganado, así que, por supuesto, sería muy especial para mí ganarlo antes de retirarme. Aún hay tiempo, seguiré intentando perseguir mis sueños y la Champions está incluida en ellos", apuntó Courtois en una entrevista a los medios de la UEFA publicada este lunes por la web del Real Madrid.

El portero internacional confiesa que "ni en sueños" se podía "imaginar que algún día" podría jugar en el 13 veces campeón de Europa. "Eso es lo bueno del fútbol, debes creer en ti mismo y que algún día tus sueños pueden hacerse realidad", expresó.

"Todos los futbolistas sueñan con ganar y yo tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, donde cada año estás cerca de hacerlo porque vas a jugar una final, una semifinal o unos cuartos de final. El año pasado llegamos a semifinales en la Liga de Campeones y este año jugamos contra un gran rival en cuartos. Espero que ganemos y así llegar a otra semifinal, ya veremos", añadió sobre el enfrentamiento ante el Chelsea inglés.

En este sentido, Courtois, que jugó unos años en el conjunto londinense, espera "un regreso feliz" a Stamford Bridge, que en esta ocasión tendrá público. "Ahora somos rivales. Ellos quieren ganar y yo también, así que no pido ningún aplauso, pero espero que no me abucheen. Estoy listo para cualquier cosa y estoy feliz de volver allí con aficionados ya que el año pasado el estadio estaba vacío", sentenció.