Courtois: "Mbappé ha demostrado su clase y por eso es uno de los mejores del mundo"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois aseguró que habían "sufrido" este martes en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain y reconoció que fue "duro" encajar el tanto de la derrota en el minuto 94 en una acción donde Kylian Mbappé demostró "su clase y por eso es uno de los mejores del mundo".

"Al final sabes que juegas en su casa contra un gran equipo y cuando analizamos sus partidos de Champions sabíamos que son diferentes a los de liga. Empezamos bastante bien, pero luego no logramos tener la calma y hemos sufrido", comentó Courtois al micrófono de 'Movistar+'.

El belga cree que no tuvieron "mucha posesión" y que tampoco ejecutaron "bien los momentos de contragolpe", y lamentó el gol de Kylian Mbappé. "Perdemos un balón muy estúpido, nos gana un dos contra uno y el balón me pasa por debajo. Que pase eso es una pena, pero todo está abierto para la vuelta", añadió.

Para el guardameta, "es muy duro" encajar ese gol de esa forma y en el último suspiro, aunque no escondió que el partido de su equipo "no es bueno". "El 0-0 era mejor, aunque tampoco cambia mucho con el gol de visitante que ya no cuenta y hay que ganar igualmente con empate. Sabemos que tenemos que ganar y ojalá que podamos con el apoyo de la afición", subrayó.

Courtois tenía claro que "en partidos así" iba a "tener trabajo". "Intentó todo para tener la portería a cero y que pase así es un poco un golpe duro", apuntó, reconociendo que había estudiado "bastante" a Leo Messi, al que detuvo un penalti. "Fue a la izquierda y tuve un poco de suerte que tirase ahí", confesó.

"Le he parado algunas, pero en la última acción demuestra su clase y por eso es uno de los mejores del mundo", afirmó el guardameta madridista sobre la acción de Mbappé en el 1-0.

Por otro lado, recalcó que era "una pena" que en la vuelta no puedan jugar ni Casemiro ni Mendy, pero que cuenta con "un equipo completo". "No sé si la falta de Mendy era amarilla porque no había intención, creo que el árbitro ha sido un poco generoso con las amarillas", opinó.

"El sábado tenemos un partido importante en casa en la Liga que hay que ganar. Hay que seguir adelante y ganar y luego en la vuelta contra ellos en marzo hay que darlo todo", sentenció el internacional.