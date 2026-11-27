November 27, 2026, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom: Wesley Fofana of Chelsea and Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest battle for the ball during the Premier League match Nottingham Forest vs Chelsea at City Ground, Nottingham, United Kingdo - Maynard Manyowa / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Chelsea FC ha perdido este viernes por un ajustado 3-2 en su visita al Nottingham Forest para abrir la jornada 12 de la Premier League inglesa, otro mal resultado para unos 'blues' con crisis a la vista y que han sufrido dos goles de Morgan Gibbs-White.
En el City Ground, Igor Jesus adelantó bastante pronto a los locales con una gran volea de diestra tras un centro de Daniel Muñoz desde banda derecha. Ya en la segunda mitad, Gibbs-White puso el 2-0 de penalti y en el 54' redujo diferencias Emanuel Emegha cazando en el área rival una pelota suelta tras disparo de su compañero Pedro Neto desde la frontal.
Gibbs-White firmó su doblete en el 72', rematando con la puntera una asistencia picada de Xaver Schlager, y Emegha también marcó de cabeza su segundo gol en el 89' para el 3-2; cosecha negativa para un Chelsea con 16 puntos, mientras que el Forest alcanzó los 12 puntos y logró oxígeno.