Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: "A su debido tiempo, contaré la verdad"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha abandonado este miércoles la concentración de la selección portuguesa de fútbol y ha apuntado que cuando pase el tiempo debido contará "la verdad" sobre los motivos le han llevado a tomar la decisión.

"A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que me han llevado a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado en cuerpo y alma", afirmó el jugador portugués en una publicación en su cuenta de Instagram.

Cristiano expresó que "tras la rueda de prensa del seleccionador nacional", y "a raíz de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol", ha tomado la decisión de "abandonar la concentración de la selección nacional". "Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", concluye el mensaje.

Una decisión que llega después de que el seleccionador luso, Jorge Jesús, declarara en rueda de prensa que le dijo a Cristiano Ronaldo que "no jugaría contra Noruega ni Dinamarca". "Luego durante el partido pensé: tal vez lo necesite. Le pedí que calentara, y después no lo hice entrar. Cualquier jugador que caliente durante 30 minutos y luego no juegue se sentirá frustrado", explicó.

Esta determinación del técnico portugués, seguido de que Cristiano Ronaldo no realizara los siguientes dos entrenamientos con el resto del equipo, hicieron saltar unas alarmas. Además, Jorge Jesús señaló que le obligaron a hablar con Cristiano sobre "un asunto que no existía". "No había nada de qué hablar. Solo hablamos de lo que dijo en rueda de prensa: 'Estoy aquí para lo que ustedes decidan. Si quieren que juegue, jugaré. Si quieren que vaya a la grada, lo haré'", agregó.

"Cristiano trabajó en el gimnasio, realizó ejercicios de movilidad en el campo, luego fortalecimiento muscular en el hotel. Eso es exactamente lo que pasó. Hoy entrenará. Vengan a ver la sesión y lo verán", fueron las últimas declaraciones del seleccionador portugués antes de que Cristiano Ronaldo decidiera abandonar la concentración de Portugal durante la tarde de este miércoles.

Además, tanto el seleccionador como el jugador se reunieron con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol: "El presidente de la Federación vino, obviamente, porque tiene que estar aquí con el equipo. Había visto lo que se comentaba en Portugal y quería saber qué había pasado, pero después de la cena ya habíamos resuelto el problema, que no era ningún problema", dijo al respecto Jorge Jesús.