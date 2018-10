Cristiano Ronaldo felicita a Modric por el premio 'The Best'

Publicado 28/09/2018 23:59:28 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo felicitó a su excompañero Luka Modric por la consecución del premio 'The Best', entregado el pasado lunes en Londres, aunque no lo hizo directamente con el jugador croata y sí a través de una charla informal con sus seguidores en una famosa red social.

El portugués, que no acudió a la gala, ha sido dominador del premio junto al argentino Lionel Messi. Sin embargo, esta campaña ha premiado a un jugador distinto. Cristiano dio la "enhorabuena a Modric por ganar". "Muy bien", dijo el de Madeira en una conversación en Instagram.

Además, Ronaldo bromeó con el premio Puskas que reconoce el "mejor gol" de la temporada y que cayó en el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool. "Siendo honestos, el mío fue mejor", indicó entre risas. "No pasa nada, está bien. No hay problema. Yo ya lo tengo en mi museo. Salah se lo merece, fue un buen gol", sentenció.

Por último, Cristiano recordó que ya tiene "varios premios". "Juego para ganar y no para ganar premios. Llevo 15 años al más alto nivel y estoy orgulloso de lo que he hecho", sentenció el '7' de la 'Vecchia Signora'.